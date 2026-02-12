Asmin kaženjen nakon što je udario Uroša

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Filipa Đukića.

- Šta ti to imaš, a da nemaju drugi muškarci od žena sa kojima si bio? - glasilo je pitanje.

- Ne znam. Ja niti muvam, niti sam lepotan, nisam dobro stajeći, niti sam visok. Ja ne znam koja je fora - rekao je Filip.

- Teodora, koja je fora? - pitala je Maša.

- Ima isti datum rođenja kao moj dečko - odgovorila je ona.

Naredno pitanje bilo je za Asmina Durdžića

- Zašto napadaš Filipa? Bar pokušaj da sakriješ ljubomoru prema njemu i shvati da se on Maji samo sviđa - glasilo je pitanje.

- Ja njega nisam napao, nego sam ga uhvatio drugarski. Ja ću njega da napadam uvek kada pogreši, a to nije iz ljubomore. To da je ljubomora ja bih odradio kao Bebica - rekao je Asmin.

- Ja sam rekla i ono jutro da ne dira čoveka jer nema čovek veze sa tim. On nije iskren, on ima animozitet zbog mene - rekla je Maja.

