Slušaj vest

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Filipa Đukića.

- Šta ti to imaš, a da nemaju drugi muškarci od žena sa kojima si bio? - glasilo je pitanje.

- Ne znam. Ja niti muvam, niti sam lepotan, nisam dobro stajeći, niti sam visok. Ja ne znam koja je fora - rekao je Filip.

- Teodora, koja je fora? - pitala je Maša.

- Ima isti datum rođenja kao moj dečko - odgovorila je ona.

Naredno pitanje bilo je za Asmina Durdžića

Filip Đukić Foto: Printscreen

- Zašto napadaš Filipa? Bar pokušaj da sakriješ ljubomoru prema njemu i shvati da se on Maji samo sviđa - glasilo je pitanje.

- Ja njega nisam napao, nego sam ga uhvatio drugarski. Ja ću njega da napadam uvek kada pogreši, a to nije iz ljubomore. To da je ljubomora ja bih odradio kao Bebica - rekao je Asmin.

- Ja sam rekla i ono jutro da ne dira čoveka jer nema čovek veze sa tim. On nije iskren, on ima animozitet zbog mene - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Ne propustiteRijalitiTEODORA PROGOVORILA O MODRICAMA KOJE JOJ BEBICA PRAVI: U sve umešan Filip Đukić! Macanović optužio devojku da laže
Teodora Delić Nenad Macanović Bebica.jpg
Stars"MAJA MARINKOVIĆ JE NAPASTVOVALA DEČKA..." Filip Car izneo teške optužbe na račun bivše, spomenuo i Takija, pa šokirao: Bio je mrtav pijan, nije mu dala mira...
car.jpg
Rijaliti"TETOVIRAO SAM IMENA SVIH BIVŠIH DEVOJAKA, A OD PAULE IMAM PORTRET" Filip Đukić progovorio o bivšoj verenici: Nismo se poklapali...
screenshot-10.jpg
StarsUMALO HAOS DA NASTANE U AMIDŽIJU! Maja Marinković pobesnela na Filipov odgovor: On otkrio sa kojim učesnicama Elite je bio intiman
Filip Đukić

 Pogledajte dodatni snimak:

31.01.2026. STARS EP583 PGM Izvor: Kurir TV