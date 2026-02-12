Slušaj vest

Pevačica Zlata Petrović ima veoma buran ljubavni život. Ona se prvi put udala kao maloletna, a sa 18 godina je već bila u trećem braku.

Zlata Petrović se prvi put udala sa 14 godina, i to nije bilo iz ljubavi, a to je učinila na nagovor majke i očuha. Čim je završila osmi razred, majka i očuh su joj našli muža. Iako je mladić bio lep i iz bogate porodice, Zlata nije želela da bude sa njim jer ga nije volela.

- Kod nas ženska deca ne nastavljaju školovanje. Ili se udaju ili ostaju u kući da rade. Nisu nas prodavali za pare, to su sada običaji po romskim svadbama u Italiji ili Parizu. U moje vreme su bogataši birali vredne devojke. Kada su roditelji tog mladića videli da čistim, perem, radim, izabrali su me da budem žena njihovom sinu. Mene niko ništa nije pitao! Ali nisam se protivila, znala sam da tako mora. Samo sam bila ljuta na život. Plakala sam tri meseca iako je moj muž, kom ne želim da pominjem ime, bio neverovatno lep i dobar dečko - ispričala je svojevremeno pevačica.

Kada je odlučila da se razvede i da počne da peva, Zlata je imala 16 godina i bila je trudna, ali shvatila je da ne želi da rodi njegovo dete.

- Bila sam u četvrtom mesecu, stomak je već počeo da mi raste. Posle deset dana moljakanja uspela sam da ubedim mamu da abortiram. Neka mi Bog oprosti, to je moj najveći greh koji decenijama nosim. Ali niko nije hteo da mi uradi kiretažu zbog toga što je dete već bilo živo u mom stomaku. Jedva sam našla doktora u Ljigu koji je pristao da mi to uradi bez bojazni da će ga uhapsiti, pošto je to bilo nezakonito. Nisam razmišljala da li ću se kajati jer mi je samo bilo u glavi da se rešim deteta i skinem teret sa grbače. Naživo su me sekli kad su mi radili kiretažu, a ja sam sa tog stola uveče otišla da pevam! Sela sam sa majkom u autobus za Beograd, a potom za Milorce, mesto u kom sam tog istog dana imala nastup - rekla je Zlata.

Razvodi

Inače, pevačica je zatim imala još jedan brak, koji je kratko trajao, a kada je postala punoletna već je bila u trećem braku, sa kolegom Hasanom Dudićem sa kojim ima sina.

Nakon razvoda od Hasana udala se za voditelja Zorana Pejića Peju, sa kojim je dobila sina Jovana, ali i taj brak završen je razvodom.

Novi početak

Podsetimo, Zlata je nedavno otkrila da počinje novi život u manjem stanu.

- Od marta, aprila kreće moja oaza mira. Kupila sam sebi stančić od nekih 35 kvadrata. Stan u Mirijevu mi je postao prevelik. Ne mogu više ni da čistim, ni da perem. Ostaje deci - tu će biti Jovan i Ena. Oni su se nedavno vratili iz Tajlanda. Lepo im je i super su deca - rekla je Zlata.

