Milica Todorović nedavno se porodila, a na veselju povodom rođenja sina najveselija je bila njena sestra. Nažalost, na proslavi nisu bili prisutni njeni roditelji, s obzirom da je majka Jasmina bila u bolnici, ali nije poznato ni da li je na slavlju bio još neko od Miličinih najbližih članova porodice.

Mnogi ne znaju da je pevačica rođena u šestočlanoj porodici, odnosno, da pored roditelja ima brata i dve sestre, od kojih je samo jedna viđena u javnosti.

- Moja mama kaže da sam ja jedina planirana, da su se svi ostali desili tako slučajno. Kaže: "Ti si jedino željeno dete bila", ali dobro, mama se šali tako, mislim, kao to su radili planski, je l' te? Mlađa sestra se desila, ali naravno, kad se desi pobogu, mama ništa nije htela da poduzme po pitanju toga u negativnom onom pravcu, znamo svi na šta mislim. Sestra Anđela se rodila 1994. godine, ja '90. godine, starija sestra Jovana '85. i brat Vladan '87. godine - rekla je Milica jednom prilikom za Blic.

Odnos sa bratom i sestrama

Inače, Milica je otkrila u kakvom je odnosu sa sestrama i bratom.

- Sa bratom se najslabije čujem, pošto on živi… Prvo da vam objasnim. Starija sestra Jovana je od mame iz prvog braka. Brat Vladan je od tate iz prvog braka, a moja mlađa sestra Anđela je moja rođena sestra. Međutim, mi smo svi živeli uvek zajedno. Ja nikad nisam rekla polubrat, polusestra. Mi ne znamo za taj termin, niti smo ga ikad upotrebljavali. Što se tiče naših slaganja, stvarno smo se uvek slagali, a najbliža mi je uvek bila moja starija sestra Jovana - kaže Milica koja je zajedno sa sestrom uradila tetovažu.

Ovako izgleda polubrat Milice Todorović:

- Nekako i kad pričam sa Anđelom, ne mogu da objasnim kakvu ja vezanost osećam sa mojom starijom sestrom. Ja verujem i u karmu i u reinkarnaciju i svašto nešto. Sad će me moj sveštenik ubiti ako ovo bude gledao. Nekako sam za stariju sestru najvezanija, što se kaže - govorila je Milica.

- Ona je toliko duhovita, toliko je šarmantna, toliko je zanimljiva. Ja sam uvek gledala u nju kao u Boga, kao u majku. Ona je meni i otac i majka i sve na ovom svetu. I mnogo je volim. Mislim, naravno volim i Anđelu ako bude gledala ubiće me, ali ne mogu da objasnim tu povezanost. Zato kažem da verujem u karmu. Mislim da su se naše duše nekako opet srele, da smo u ovom životu sestre, a da smo u prošlom životu možda bile nešto drugo.

