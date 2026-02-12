Slušaj vest

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Jovanu Tomić Matoru.

- Šta si zgrešila Bori pa te napada? - glasilo je pitanje.

- Ništa, ne odgovara mu to što smo rekli u odabranima - rekla je Matora.

- Ja sam se pokajao jer slušaju naše porodice. Danas je išla na sud, videću šta me je tužila i ja ću nju, a onda ćemo porodično da idemo - govorio je Bora.

- Dokle će trajati ove glupe igre sa Aneli i Lukom? Snimci kako se gledate su svuda po internetu - glasilo je pitanje.

- Glupost, ne zanima me posle svega - rekla je Anita.

- Ovo sa Aneli nije glupost, ne gledamo se i voleo bih da je nikad nisam video - govorio je Anđelo.

