Napuštaju Elitu i odlaze na sud
UČESNICI NAPUŠTAJU ELITU I ODLAZE HITNO NA SUD! Nekada bili najbolji prijatelji, a danas krvni suparnici: HAOS
U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje koje je bilo za Jovanu Tomić Matoru.
- Šta si zgrešila Bori pa te napada? - glasilo je pitanje.
- Ništa, ne odgovara mu to što smo rekli u odabranima - rekla je Matora.
- Ja sam se pokajao jer slušaju naše porodice. Danas je išla na sud, videću šta me je tužila i ja ću nju, a onda ćemo porodično da idemo - govorio je Bora.
Jovana Tomić Matora Foto: Printscreen Youtube TV Pink
- Dokle će trajati ove glupe igre sa Aneli i Lukom? Snimci kako se gledate su svuda po internetu - glasilo je pitanje.
- Glupost, ne zanima me posle svega - rekla je Anita.
- Ovo sa Aneli nije glupost, ne gledamo se i voleo bih da je nikad nisam video - govorio je Anđelo.
