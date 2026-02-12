"DESILA SE STRAŠNA TRAGEDIJA, A TI SE ŽALIŠ JER NE STIŽEŠ NA FARBANJE" Pevač zgrožen influenserkom, obratio joj se: Nadam se da te je sramota
U Sarajevu je došlo do tragedije koja je potresla sve, kad je u tramvajskoj nesreći u centru grada stradala jedna osoba, dok su dve osobe povređene, prema trenutnim podacima. Pevač Fatmir Sulejmani se javno obratio influenserki Neziri Mehmedović - Muhović, koja se oglasila sa lica mesta, te napisala da neće stići na zakazano farbanje.
Jedna od najpoznatijih influenserki iz BiH, Nezira Mehmedović-Muhović, objavila je na društvenim mrežama sliku gužve uzrokovane zbog tragedije, pa navela: "Ništa od farbanja".
Nakon ovog storija, oglasio se pevač Fatmir Sulejmani, koji joj se direktno obratio.
- U momentima ove strašne tragedije u kojoj su stradali ljudi, u kojoj su devojci od 16 godina amputirali nogu, ti objavljuješ kako zbog toga nećeš stići na farbanje, umesto da imaš u sebi neki minimum ljudskosti da prećutiš, kad nemaš ništa pametno za reći. Ako ništa, nadam se da te je sramota - napisao je Sulejmani.
Fatmir se razveo, pa ponovo oženio
Inače, nekadašnji finalista "Zvezda Granda" Fatmir Sulejmani 2021. godine razveo se nakon godinu i po dana braka.
Fatmir Sulejmani ponovo je pronašao sreću u ljubavi i u tajnosti stao na "ludi kamen".
Pevač je nedavno otkrio da je sudbonosno "da" već izgovorio, ali i da ga očekuje veliko svadbeno veselje sa novom izabranicom sa kojom se venčao.
- Već imam suprugu, ali svadbeno veselje ćemo tek imati. Biće to velika svadba - rekao je za "Grand" i otkrio da očekuje dolazak velikog broja kolega:
- Biće zaista mnogo kolega, pozvao sam ih baš dosta. Biće to jedna lepa i vesela svadba.
Njega je, inače, nakon razvoda zavela prava lepotica.
Pogledajte dodatni snimak: