Slušaj vest

U Sarajevu je došlo do tragedije koja je potresla sve, kad je u tramvajskoj nesreći u centru grada stradala jedna osoba, dok su dve osobe povređene, prema trenutnim podacima. Pevač Fatmir Sulejmani se javno obratio influenserki Neziri Mehmedović - Muhović, koja se oglasila sa lica mesta, te napisala da neće stići na zakazano farbanje.

Jedna od najpoznatijih influenserki iz BiH, Nezira Mehmedović-Muhović, objavila je na društvenim mrežama sliku gužve uzrokovane zbog tragedije, pa navela: "Ništa od farbanja".

Nakon ovog storija, oglasio se pevač Fatmir Sulejmani, koji joj se direktno obratio.

Foto: Printscreen

- U momentima ove strašne tragedije u kojoj su stradali ljudi, u kojoj su devojci od 16 godina amputirali nogu, ti objavljuješ kako zbog toga nećeš stići na farbanje, umesto da imaš u sebi neki minimum ljudskosti da prećutiš, kad nemaš ništa pametno za reći. Ako ništa, nadam se da te je sramota - napisao je Sulejmani.

Fatmir se razveo, pa ponovo oženio

1/4 Vidi galeriju Fatmir Sulejmani Foto: Pritnscreen, Printscreen

Inače, nekadašnji finalista "Zvezda Granda" Fatmir Sulejmani 2021. godine razveo se nakon godinu i po dana braka.

Fatmir Sulejmani ponovo je pronašao sreću u ljubavi i u tajnosti stao na "ludi kamen".

Pevač je nedavno otkrio da je sudbonosno "da" već izgovorio, ali i da ga očekuje veliko svadbeno veselje sa novom izabranicom sa kojom se venčao.

- Već imam suprugu, ali svadbeno veselje ćemo tek imati. Biće to velika svadba - rekao je za "Grand" i otkrio da očekuje dolazak velikog broja kolega:

- Biće zaista mnogo kolega, pozvao sam ih baš dosta. Biće to jedna lepa i vesela svadba.

Njega je, inače, nakon razvoda zavela prava lepotica.

Pogledajte dodatni snimak: