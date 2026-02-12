Slušaj vest

Pevačica Dunja Ilić ponovo je uspela da iznenadi javnost, i to izjavom koja je mnoge ostavila bez teksta. Poznata po tome da bez dlake na jeziku govori o svemu, ovoga puta šokirala je odgovorom na pitanje o besmrtnosti.

"Znaš li da besmrtnost ne postoji? I mi smo besmrtni" - glasilo je jedno pitanje koje je dobila putem Instagrama, a na koje je odgovorila ovako:

"Ja se smorila sa 34. može još desetak godina... Čuj besmrtnost... samo ti uživaj besmrtni" - napisala je Dunja Ilić.

Otac joj bio milioner

Dunja je svojevremeno govorila o ocu koji je bio milioner, a onda je bankrotirao i ostao bez ičega. Ona je jedno vreme živela u kolibi sa zemljanim kupatilom i oronulim zidovima.

- To je bio trenutak kada smo ostali u jednoj kolibi u Mionici, koja je imala zemljano kupatilo, miševe, nismo imali zidove kako treba, cevi su se ledile… To je stvarno bio jedan život na ivici. Strašno smo teško živeli ta dva meseca, ali pošto sam dobra kuvarica, bukvalno sam od ničega, od nekih špageta i onoga što nađem u kući, pravila hranu svaki dan. Tu sam se dosta i njemu pokazala i dokazala - ispričala je Dunja Ilić tada za "Hype".

