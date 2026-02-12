Slušaj vest

S obzirom na to da su u poslednje vreme sve bučnije spekulacije ili teorije zavere da je Željko Ražnatović Arkan živ, te da nije ubijen, pevačica i njegova udovica Svetlana Ceca Ražnatović prvi put je, u intervjuu progovorila o ovoj temi.

- Normalni ljudi me to nikad ne bi pitali. Naravno da me nisi pitao jer si čovek koji ima empatiju. Ljudi koji nemaju empatiju su za mene emotivni bogalji. Emotivni bogalji mogu da insinuiraju takve priče bez razmišljanja da li će jednu porodicu da povredi i neku nedužnu decu. Tako da prestanite sa takvim igricama jer je to nehumano. Niti je zabavno, niti je duhovito, a lova je prolazna stvar, treba se sresti i pogledati u oči - bila je jasna Ceca za Pink, a tokom intervjua otkrila je i koliko joj Arkan nedostaje.

- U svakom momentu mi nedostaje. Svaki put kad pogledam svoju decu odmah konstatujem da nisam celina. Bila bih da zajedno uživamo u toj sreći, da gledamo naše unučiće. Bog je imao neke druge planove... Meni deca više ne postavljaju pitanja, to se dešavalo ranije dok nisu znali neke stvari i čitali svašta o svom ocu. Oni su sada odrasli ljudi, rasuđuju o tome kako treba - kaže Ražnatovićeva.

Ceca o Španiji

Inače, Ceca je takođe otkrila kad je poslednji put išla kod Anastasije u Španiju.

- Prošle godine sam išla poslednji put u Španiju kod Anastasije, stvarno nisam imala vremena zbog svih obaveza - rekla je prvo pevačica.

- Obećala sam joj da završim u martu sve sa obavezama, pa u apilu - dodala je Ceca Ražnatović, pa se osvrnula na sina:

- Veljko je odlično! On je na relaciji Titel - Beograd, tako je već dugo.

