Slušaj vest

Pevačica Milica Todorović nedavno je progovorila o teškom životnom periodu, ali i dugogodišnjem prijateljstvu sa koleginicom Katarinom Živković.

Milica je, najpre, otkrila da su je dvadesetogodišnja karijera i pojavljivanje u medijima pomalo umorili.

-Trenutno osećam jednu nelagodu, malo i jer ste me vi, novinari, opkolili. Anksiozna sam. Ranije sam namerno pričala o tom teškom periodu. Bila sam melanholična neko vreme. Duša mi se bunila. Nije mi se pevalo... Zato sam izašla i rekla: "Ja se, ljudi, ne osećam dobro!" 20 godina sam na estradi i samlelo me je i normalno je da poželiš da odeš kod psihoterapeuta - rekla je tom prilikom.

1/9 Vidi galeriju Milica Todorović Foto: Kurir Televizija, ATA Images

Ispovest žene oca Miličinog deteta

Navodna supruga oca deteta Milice Todorović izjavila je da trenutno preživljava pakao i da je sa pevačicom razgovarala.

- Mi smo 19 godina u braku, imamo dva sina. On mi je saopštio pre mesec dana da čeka dete s Milicom. Ja sam bila u čudu, potražila sam Milicu odmah, srela sam je ispred njene zgrade, pozvala me je gore u stan da popričamo. Tamo je bio moj suprug. Ja sam s devojkom lepo pričala, sa njim nisam lepo pričala. Sumnjala jesam, nisam ništa gledala i tražila ni poruke, ni ništa. Ja ne znam šta je on njoj rekao, ja sa njim živim 19 godina u braku, mi imamo normalan brak i ne znam šta joj je on rekao i šta je ona planirala. Imali smo normalan brak... Baš je strašno - rekla je Lj. M. i dodala:

- Moja deca i ja preživljavamo pakao. Milica i ja smo lepo razgovarale, ona je meni rekla da su oni u vezi godinu dana i da ona čeka da se mi razvedemo. On je meni rekao da porodicu ne želi da napušta, ne znam šta je pričao njoj. Milica samo želi da se mi razvedemo i da on bude sa njima. Nije me pitala za našu decu, njoj to nije bitno. Njoj je najbitnije u kakvom smo mi odnosu i da li smo mi u braku, kako mi funkcionišemo, za moju decu me nije pitala, to je ne interesuje. Ona me dalje nije kontaktirala, ja nju nisam napadala, čak sam je i zaštitila... - poručila je ona za Pink.rs.

Pogledajte dodatni snimak: