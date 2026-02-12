Slušaj vest

Muž Helene Topalović,Dragan Aleksić je pre braka sa njom, bio u braku sa nekadašnjom voditeljkom televizije "Happy" Jelenom Dimitrijević, sa kojom takođe ima dete.

Naime, kako se ranije pisalo voditeljka Jelena Dimitrijević, prolazila je kroz pakao nakon što je obelodanjeno da je ćerka Milana Topalovića Topalka, Helena u vezi sa Draganom Aleksićem.

Kako su mediji pisali, voditeljka nije ni slutila da njen suprug ima drugu ženu, a pogotovo ne ćerku folk pevača, sa kojim je u odličnim odnosima.

- Jelena i Topalko su u fenomenalnim odnosima, poznaju se godinama i on je često bio gost u svim emisijama koje je ona vodila - pričao je izvor, koji je blizak atraktivnoj plavuši i dodao tada da je Jelena za neverstvo saznala tek kada je osvanula njihova zajednička fotografija sa aerodroma na kojoj se vidi kako njen muž grli Topalkovu ćerku.

- Dragan je sa Helenom očigledno putovao svuda, a Jeleni je govorio da putuje poslovno. Čak je i lagao da ide u Dubai, gde ima firmu i gde su Jelena i on živeli godinama, a zapravo je ljubavnicu vodio u Egipat - ispričao je izvor.

- Jelena trenutno prolazi kroz pakao. Telefon joj non-stop zvoni i svi imaju potrebu da joj nešto kažu i pitaju je. Takođe, od kada je ova afera postala javna, Jelena dobija razne informacije o Heleni i Draganu, kao i njihove zajedničke fotografije. Teško joj je, jer ne zna kako sve to da objasni sinu, porodici - rekao je tada izvor.

Ponovo zaljubljena

Inače, Jelena je nedavno priznala da je ponovo zaljubljena.

- Zaljubljena sam, osoba je sa javne scene i u medijima je. Jako je uspešan i dobar je čovek, vedar i duhovit. Privukla me je njegova toplota i podrška. Mi smo prijatelji koji se konstantno viđaju. Neću reći ko je, mislim da ću objaviti neku fotografiju. Baš je poznat, meni je predivno sa njim - rekla je ona za "Hype".

