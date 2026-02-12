Slušaj vest

Muzičar i harmonikaš Aca Sofronijević je gotovo godinu dana od smrti Saše Popovića, emotivno progovorio o njihovom odnosu i saradnji koja mu je promenila život.

Aca Sofronijević koji je krajem prošle godine podelio vest da će postati otac, otkrio je da u početku nije ni pratio "Grand", jer je bio više okrenut Radio Beogradu i RTS-u, ali da mu je sudbina 2008. godine promenila tok karijere.

- Moram da kažem, ja sam bio čovek koji nije gledao i pratio Grand, više sam imao afinitet za Radio Beograd, RTS... Nekim spletom okolnosti Žika Jakšić je 2008. godine bio na jednom humanitarnom koncertu i čuo je neke klince kako izvode narodnu muziku, oduševio se, rekao Saši, on je to pogledao. Kada smo se našli, pitao me je za koliko mogu da uradim četiri pesme, kaže – što pre. Za dva dana smo snimili sve te matrice u novim aranžmanima, on se oduševio i posle je sve postalo istorija. Popović je rekao: "Dođi ti mali, takav nam treba" - prisetio se Sofra.

1/5 Vidi galeriju Saša Popović bio uvek za saradnju Foto: Z.K.Munja, Kurir, Damir Dervišagić, Screenshot, Nenad Kostić

Kako kaže, Popovića pamti kao izuzetno iskrenog i direktnog čoveka.

- Pamtim ga kao neverovatno iskrenog čoveka, koji odmah kaže šta misli. Kod njega nema sivo, samo crno ili belo. Njegove reči su mi uvek u glavi i najbitnija stvar koju sam naučio jeste da je najvažnije da u ovom poslu traješ, da se kroz trajanje razvijaš, učiš i da nikada ne zaboraviš odakle si krenuo - istakao je harmonikaš.

Prisetio se i prvog susreta sa Popovićem, priznajući da je imao veliku tremu.

- Imao sam tremu kada je čuo prvu pesmu, a kada sam video njegov osmeh i čuo: "Genije", znao sam da je to to. Pitao me je koliko brzo mogu da radim, rekao je da ima 600 pesama. Mesecima i danima smo to radili, vraćali smo pesme u etar. Imao je neverovatan njuh ko šta treba da peva i kako da radi - rekao je Sofronijević.

1/5 Vidi galeriju Aca Sofronijević Foto: Kurir Televizija, AS STUDIOTON Sound Production

Ipak, zbog jedne stvari mu je danas posebno žao.

- Mnogo puta mi je rekao: "Ajde bre, dok sam tu, dok vodim sve, snimaj nešto, uradi nešto"… Nikada to nisam uradio i mnogo mi je žao. Sve sam mislio - nije vreme, čekaj još da sazrimo, da naučimo. Bio je u pravu, trebalo je ranije da krenem. Žao mi je što ga nisam poslušao - ispričao je Aca u emisiji "Iz profila".

kurir / informer

Pogledajte dodatni snimak: