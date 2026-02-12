Slušaj vest

Učesnik "Elite" Luka Vujović je uoči ulaska u rijaliti svoj mobilni telefon na čuvanje dao Osmanu Kariću, ocu Stefana Karića.

Pre nekoliko meseci se oglasio iz Bele kuće i hitno poručio da se telefon preda njegovoj majci Biljani Vujović, što do sada još uvek nije urađeno. Biljana, Lukina majka, priznala je da je očajna jer je Osman Karić nem na sve njene molbe da joj vrati telefon njenog sina. Da telefon još uvek nije vraćen saznalo se danas danas, kada su je mediji kontaktirali jer je Luka sinoć u emisiji "Pitanja gledalaca" zamolio majku da iz telefona izvuče određene prepiske i prosledi novinarima.

- Znam da vas interesuju poruke i sve ono što je Luka izgovorio, ja sam sigurna da je sve tako. Međutim, imam problem sa Osmanom Karićem koji se ne oglašava na moju ko zna koju pisanu molbu da mi daju Lukin telefon - počela je priču Biljana, koja je istakla da je zbog Osmanove odluke da joj ne da telefon usledio niz pravnih, birokratskih i finansijskih problema.

- Lukin broj je deaktiviran. Računi i opomene su stizale na njegov broj. Pošto se broj vodi na moju drugaricu, stigla joj je opomena pred utuženje za iznos od 32.000 dinara duga. Ja to nikada ne bih uradila njegovom sinu. Pritom, meni je potreban telefon jer primam platu preko Lukine firme. Sve što bih probala, traži mi PIN koji stiže na Lukin broj. Dakle, ja ću biti prinuđena službenim putem da tražim telefon, pa ćemo lako doći i do prepiski i svega... Mada bih ja volela da to Luka sam uradi u Narod pita - rekla je Biljana.

- Ostaje pitanje ko će da plati 32.000 dinara i eventualnog izvršitelja. Ja sigurno ne! Ovo za izvršitelja je danas stiglo. Usput će možda Luka izgubiti i broj koji ima, a sa njim je povezan sa svim prijateljima i rodbinom - rekla je.

