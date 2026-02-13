Slušaj vest

Zlata Petrović spada u onu grupu estradnih ličnosti koja ništa ne krije o svom životu.

Ona otvoreno priča o svojoj porodici, ljubavima, brakovima, vezama sa oženjenima, ali i o svom teškom detinjstvu. Jednom prilikom je priznala da se sa 16 godina udala za čoveka kojeg nije volela, ali i da se njen stariji sin Miki stideo što ima romske krvi.

Zlata je pričala i kako joj je majka, koja se takođe bavila pevanjem, bila strastveni kockar.

- Kažu da se najinteligentniji ljudi obično odaju porocima, tu nekako pronalazim utehu. Ona je u svemu bila najbolja. U kući, na njivi, u kafani... Bila je nenormalno lepa. Njena transformacija me je oduvek oduševljavala. To je kao kad gledaš neki film u kom ti se pojavljuje neka žena iz njive, raspojasana i prljava, a već za pola sata je vidiš našminkanu od glave do pete i ispred sebe imaš lepoticu. Tada nije bilo mikrofona i pojačala, nego se pevačica popne na sto i peva. Sve to je činilo nju, ali očigledno je u sebi nosila i tu sklonost ka porocima - ispričala je tada pevačica i priznala da voli da popije.

- Sve sam probala, ali s merom. Jedino nikad nisam pušila trave niti koristila droge. Ne znam ni kako se to unosi. Volim kafanu, volim da se napijem, ponekad i pogrešim, ali znam granicu i zbog toga sam ponosna na sebe.

O svom prvom braku ovako je pričala.

- Udala sam se u 16. godini za čoveka koga nisam volela. Završila sam osmi razred, trebalo je da idem dalje na školovanje, međutim, to se nije dogodilo. Tako je tada bilo... Ako ne ideš u školu, udaju te. Iako je u toj porodici sve bilo divno, ja nisam volela. Nek mi oprosti i taj dečko i svi, ali smatrala sam da sam najnesrećnija na svetu. Da nije bilo tog neželjenog braka, ne bih se bavila ovim poslom. Generalno, nisam volela posao pevačice. Kad je moja majka dolazila kući, između nje i očuha, koji ju je mnogo voleo, bilo je svađa, tuča i ljubomore, te zbog toga nisam volela da pevam. Ja jednostavno nisam znala da li to znam. Ali, nakon što sam pobegla, otišla sam u pevačice.

Zlata je otkrila da je sinu tek kada je napunio osam godina rekla da je ona po majci Romkinja. Istakla je da se ona toga nikada nije stidela.

- Moja majka je bila Romkinja, tata Crnogorac. Kada je trebalo da svom starijem sinu objasnim ko je njegova baba, imao je oko osam godina i to je njemu predstavljalo problem jer se plašio šta će ljudi da kažu. Rekla sam mu – ako misli da će neko da ga osudi što mu je majka Romkinja, onda ne mora ni da se druži s tom decom. To je dobro jer si u startu načisto sa svojim drugarima i prijateljima. Trebalo mu je vremena da to usvoji. Tako je na mojoj svadbi s Pejom on imao 12 godina, tu su bile moje sestre i majka, koje su tamnopute, dok je cela familija sa očeve strane svetle puti. Sve kolege su odlazile da pevaju mojoj majci. Tada je mog Mikija drug pitao ko su ti ljudi, jer se vidno razlikuju od nas, a on je rekao: "To su neki naši kumovi iz Grčke" . Godinama kasnije sam saznala za to i pitam ga: "Je li, Miki, nisam znala da smo mi Grci", i tek onda smo seli i pričali o tome. On sada svoje poreklo mnogo voli i ponosi se.

Zlata je odrasla s majkom i očuhom, kojeg je neizmerno volela. Oca je upoznala tek kada je imala 20 godina.

- Bolje ikad nego nikad. I onda sudbina tako odredi da i njega i njegovu suprugu ja sahranim, jer je i moj brat po ocu, koga sam jedino imala, umro. Zbog toga što sam rasla bez njega, moguće je da u drugim ljudima stalno tražim ljubav, srce i dušu. Iako sam očuha volela najviše na svetu. On nikada nije govorio da ima dva sina, već je uvek govorio da ima troje dece.

Zlata je u tom intervjuu pričala i o tome što nije završila dalje od osnovne škole.

- Nikad nisam pročitala knjigu. Ja to nisam stigla da radim, a i nešto nemam nikakvu želju i volju. Čitala sam lektiru jer sam morala, i to je to. Razmišljala sam nekad o školovanju, ali shvatila sam da su me moje pevanje i život naučili da upoznam ljude. Za mene je svaki čovek knjiga. Ne mislim da bih bila pametnija da sam završila neke fakultete.

Podsetimo, Miki Dudić je u razgovoru sa Markom Janjuševićem Janjušem i Asminom Durdžićem u rijalitiju "Elita 9" izrazio zabrinutost zbog glasina da njegov mlađi brat Peja želi da oženi Enu Čolić.

- Mislim da se totalno izgubio u proteklih par nedelja, ne zna šta priča. Miki je gledao mene i Enu prošle sezone Elite i nema neke šire vidike što se tiče našeg života van rijalitija. Miki mene voli i gleda me kao malog brata i zauvek ću ostati neko ko je klinac za njega. Mi svadbu još nismo planirali, a ni dete. Dragi Bog će reći kad će to biti - počeo je Peja priču, pa dodao:

- Žao mi je što je ovako sve, ali će Miki videti neke stvari kad bude izašao. Drago mi je da mi napolju svi imamo prelep odnos, da nas ništa ne može poremetiti. Miki je moj brat, ali ne i onaj ko će određivati moj život - zaključio je za "Pink".

