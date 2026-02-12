Kristina Spalević o problemima sa Kristijanom, zbog ovoga je sve presekla

Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović otkrio je kako se njegova supruga Kristina Spalević prilikom svađe sa njim toliko iznervira, da dobije snagu da podigne i njega i krevet.

Kristijan Golubović otkrio je kako izgleda jedna od njegovih svađa sa partnerkom Kristinom, sa kojom nije zvanično u braku zbog administrativnih problema.

Iako su se nakon nedavne rasprave pomirili, priznaju da kao i u svakom odnosu, i kod njih dolazi do čarki - najčešće oko sitnica.

- Kada se Kristina iznervira, uzme me i podigne sa sve krevetom. Iznervira se, ja joj gunđam dok kuva, onda uhvati krevet koji ima sto kila, mene sa 130 kila i istrese me. Ima toliku snagu - ispričao je Kristijan kroz osmeh.

Njegova partnerka imala je spreman odgovor:

- Ja sam ženski Kristijan, to ima svaka žena i pitanje je samo da li ćete da joj pogodite žicu - dodala je Kristina u emisiji Magazin In.

"Bila je priča o tableti za dan posle"

Podsetimo, Kristijan Golubović je nedavno izjavio da je bio intiman sa Stanijom Dobrojević, sa kojom je učestvovao svojevremeno u rijalitiju "Farma" i šokirao sve detaljima.

- Da, imali smo odnose. Mislim da je bilo 5 ili 6 puta. Pa je bila priča o pijenju tablete za dan posle, kada popijete pa prekinete nužno trudnoću. Međutim, to je ostalo u teoriji između Tamare Đurić i nje. Nešto su se prepucavale, pa je bilo kako od neprijatelja može da traži takvu tabletu, onda se automatski zna da si sa nekim spavala - rekao je Kristijan za Blic.

