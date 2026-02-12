Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović otkrio je kako se njegova supruga Kristina Spalević prilikom svađe sa njim toliko iznervira, da dobije snagu da podigne i njega i krevet.

Kristijan Golubović otkrio je kako izgleda jedna od njegovih svađa sa partnerkom Kristinom, sa kojom nije zvanično u braku zbog administrativnih problema.

Kristijan Golubović i Kristina Spalević Foto: ATAIMAGES, Boba Nikolić, Printscreen Youtube/paparazzo Lov, Printscreen

Iako su se nakon nedavne rasprave pomirili, priznaju da kao i u svakom odnosu, i kod njih dolazi do čarki - najčešće oko sitnica.

- Kada se Kristina iznervira, uzme me i podigne sa sve krevetom. Iznervira se, ja joj gunđam dok kuva, onda uhvati krevet koji ima sto kila, mene sa 130 kila i istrese me. Ima toliku snagu - ispričao je Kristijan kroz osmeh.

Njegova partnerka imala je spreman odgovor:

- Ja sam ženski Kristijan, to ima svaka žena i pitanje je samo da li ćete da joj pogodite žicu - dodala je Kristina u emisiji Magazin In.

"Bila je priča o tableti za dan posle"

Podsetimo, Kristijan Golubović je nedavno izjavio da je bio intiman sa Stanijom Dobrojević, sa kojom je učestvovao svojevremeno u rijalitiju "Farma" i šokirao sve detaljima.

Stanija Dobrojević i Kristijan Golubović Foto: Aleksandar Jovanović Cile, Printscreen

- Da, imali smo odnose. Mislim da je bilo 5 ili 6 puta. Pa je bila priča o pijenju tablete za dan posle, kada popijete pa prekinete nužno trudnoću. Međutim, to je ostalo u teoriji između Tamare Đurić i nje. Nešto su se prepucavale, pa je bilo kako od neprijatelja može da traži takvu tabletu, onda se automatski zna da si sa nekim spavala - rekao je Kristijan za Blic.

