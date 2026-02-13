- Kada sam ja bila dete i devojka, moji roditelji su bili strožiji. Patrijahalno vaspitani, tada se znao neki red, iako nam je u tom trenutku možda sve izgledalo previše. LJudi ne shvataju da moje ne zanima, ja sam javna ličnost za sebe, za svoju karijeru, za njih sam ćerka i pravila moraju da se poštuju. Da obrukaš oca ili majku to je sramota - govorila je Goga za TV Adria.