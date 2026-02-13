Slušaj vest

Pevačica Goga Sekulić objavila je da je umrla njena majka Nada.

- Majko...ne mogu to podneti i ne želim verovati - napisala je ona na Instagramu, uz emotikon slomljenog srca.

Ispod fotografije njene koleginice ostavljale su joj izraze saučešća.

U ranijim intervjuima, Goga Sekulić govorila je o privatnom životu, pravim merama vrednosti, te se setila detinjstva i otkrila kakvi su bili njeni roditelji.

Pevačica je govorila o njihovom vaspitanju i poštovanju.

- Kada sam ja bila dete i devojka, moji roditelji su bili strožiji. Patrijahalno vaspitani, tada se znao neki red, iako nam je u tom trenutku možda sve izgledalo previše. LJudi ne shvataju da moje ne zanima, ja sam javna ličnost za sebe, za svoju karijeru, za njih sam ćerka i pravila moraju da se poštuju. Da obrukaš oca ili majku to je sramota - govorila je Goga za TV Adria. 

Ne propustiteStars"OD STRESA SAM OSTALA BEZ GLASA" Goga Sekulić o vaspitanju roditelja i današnjem vremenu: Sada je ludo vreme, stid ne postoji...
Goga Sekulić
Stars"PRVOG DEČKA SAM IMALA SA 19 GODINA" Goga Sekulić se i dalje sreće sa prvom simpatijom: Sada se zezamo, mojima nisam smela ni da ga spomenem!
Goga Sekulić
Stars"IMAM RAČUNE, TROŠKOVE I VELIKA ULAGANJA" Goga Sekulić brutalno iskrena: Moguće da su se smanjili nastupu...
Goga Sekulić
StarsGOGA SEKULIĆ VAN OVOG VREMENA: Ne zanima me luksuz, već emocija! Pre bih otišla u stan na dan, nego u apartman
Goga Sekulić