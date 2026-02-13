UMRLA MAJKA GOGE SEKULIĆ Pevačica objavila potresnu poruku: "Ne mogu to podneti i ne mogu verovati"
Pevačica Goga Sekulić objavila je da je umrla njena majka Nada.
- Majko...ne mogu to podneti i ne želim verovati - napisala je ona na Instagramu, uz emotikon slomljenog srca.
Ispod fotografije njene koleginice ostavljale su joj izraze saučešća.
U ranijim intervjuima, Goga Sekulić govorila je o privatnom životu, pravim merama vrednosti, te se setila detinjstva i otkrila kakvi su bili njeni roditelji.
Pevačica je govorila o njihovom vaspitanju i poštovanju.
- Kada sam ja bila dete i devojka, moji roditelji su bili strožiji. Patrijahalno vaspitani, tada se znao neki red, iako nam je u tom trenutku možda sve izgledalo previše. LJudi ne shvataju da moje ne zanima, ja sam javna ličnost za sebe, za svoju karijeru, za njih sam ćerka i pravila moraju da se poštuju. Da obrukaš oca ili majku to je sramota - govorila je Goga za TV Adria.