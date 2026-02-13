Slušaj vest

Katarina Živković u prethodnih nekoliko meseci imala je turbulentan životni period. Pevačica je nakon svađe sa drugaricom, hit singlom, i brojnim nastupima odlučila da sebi da oduška i ode na odmor, i to ne bilo kakav.

Kaća je sa svojim naslednik otputovala u Dubaiji, a kako se može videti na sajtu poznatog hotela, samo jedna noć za dvoje u ovom hotelu košta 1500 evra.

Želim da budem savršena majka

Osim što želi da bude najbolja u svom poslu, isto tako želi i da bude najbolja mama kada dođe kući svom sinu Stefanu.

- Stvarno je teško, ono što gledate na Instagramu one savršene mame, koje sve postižu, ja verujem da je nekim ljudima tako. Teško je jer sam ja samokritična, surovi perfekcionista, želim da budem na svim poljima savršena. Želim da budem savršena majka, da budem savršena u poslu i onda to nekada ume da bude opterećenje. Nije lako, al je jako - rekla je ona kroz smeh, otkrivajući nam da li je popustljiva mama:

- Mali je, beba je, sladak je, šta god da uradi, meni je to veliko kao kuća. Šta god da uradi, ja mislim: “Vau, to može samo moje dete”. Nisam popustljiva mama ni sada kada je jako mali, neću biti ni kasnije, jer živimo u jako opasnom vremenu, kada su narativ preuzele društvene mreže, lažni profili koji daju sebi za pravu da svašta nešto napišu i pošalju. Morate da budete psihički stabilni da sve izgurate. Zamislite kada vi date malom detetu telefon u ruke i pročita neke stvari o sebi ili dobije neke poruke uznemirujućeg sadržaja, zamislite kako to utiče ne samo na dečju, već i ljudsku psihu. Živimo u opasnim vremenima. Naše detinjstvo ne može da se uporedi sa ovim vremenima, ne samo za decu, nego i za nas matore.

Katarina ne krije i da bi volela proširenje porodice, te da sinu podari brata ili sestru.

- To je moja želja ceo život, to se negde i podrazumeva, ali sada su mi želje samo poslovne prirode, znam da je sve ovo drugo kako treba, jer dajem svoj maksimum - rekla je ona, pa otkrila na koga maleni Stefan liči:

- Stefan fizički liči na tatu. Nema mamin karakter, ali mali je, mislim da će mnoge stvari da se promene - rekla je Katarina.