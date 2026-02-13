Slušaj vest

Hajrudin Hari Varešanović, frontmen kultne grupe "Hari Mata Hari", i ako je javna ličnost, svoj privatni život dobro je skrivao od javnosti. Nedavno, je pevač bio u Beogradu i prvi put otkrio da ima petoro unučadi što do sada javnost nije znala.

Pevač od početka karijere vrlo vodi računa šta će plasirati javnosti, a sve vreme prate ga priče da je slab na žene i da se ne može pohvaliti vrlinom zvana - vernost.

Sa samo 19 godina stupio je u brak, Aidom, ženom koja mu je podarila dvoje dece. U bračne vode uplovili su 1983. godine,a kao što smo već napisali, Hari voli da privatne stvari čuva za sebe, pa je svadba organizovana u krugu najbližih ljudi.

Oni su postali i roditelji ćerke Nađe, međutim, zajednički život sa Aidom konstantno su pratile brojne priče o Harijevim "izletima".

I onda se desilo! Desilo se da je pevač 1992. godine napravio vanbračnno dete, partnerki Maji, a sinu su dali ime Marko.

Godinama se pričalo i pisalo da je saznao za njega mnogo kasnije, što nije bilo tačno. A sve je razjasnila upravo Markova majka.

- Želim da demantujem ovakve navode medija koji se već godinama provlače. Hari Varešanović je od prvog dana znao za svog sina, odnosno za moju trudnoću saznao je istog dana kada i ja i moja porodica, u novembru 1991. godine. Razlog mog oglašavanja je da se prekine lanac neistina koji traje od završetka rata pa sve do danas. Ni moj sin ni ja nismo javne ličnosti i medijski eksponirani i primorana sam da stanem na kraj neistinama. Kako svaka medalja ima svoju stranu priče, želela sam i ja da stavim tačku da zaštitim svog sina i ugled porodice - ispričala je Maja za "Blic" i dodala:

- Od prvog dana od kako sam saznala da sam trudna, Hari je saznao i pre mojih roditelja. Bila sam kod lekara i onda sam zajedno sa sestrom otišla kod Harija da ga upoznamo sa novonastalom situacijom. Hari je od prvog dana znao za svoje dete, od prvog dana je sa mnom u kontaktu. Bio je upućen i za vreme rata, a posećivao nas je i u Belgiji gde smo živeli posle rata do 2001. Od trudnoće do rođenja pa do dana današnjeg on učestvuje u odrastanju i životu sina.

Nakon vanbračnog sina, dobio dete sa prvom ženom, a onda zavoleo treću

Mislilo je da je Aide prešla preko svega Hariju kada je na svet došao i njihov sin Damir 1994. A onda se pojavio noci crv sumnje. Naime, iste godine kada je dobio drugog naslednica, Hari je upoznao i Jasminku, njegovu sadašnju ženu. Potpuno otvoreno je priznao da je sa njom shvatio šta je prava ljubav.

Paradoksalno, kako otkrivaju ljudi iz njegovog okruženja, gotovo uvek je imao ljubavnice, ali mu je bilo važno da ima mirnu luku u koju se vraća.