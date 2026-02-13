Slušaj vest

Crnogorski biznismen Veselin Vesko Barović (73) uhapšen je sinoć, sat pre ponoći, zbog sumnje da je počinio krivično delo utaja poreza ali i neovlašćeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Inače, on je tast pevača Danijela Alibabića, kog mnogi znaju po grupi "No name", koja se takmičila na Evroviziji.

Danijel Alibabić jednom prilikom je u emisiji Puls Srbije govorio o svojoj, tada novoj pesmi, u kojoj se našao i njegov tast - ugledni biznismen.

- Svi me pitaju samo kako si uspeo da ubediš svog tasta da se pojavi u tvom spotu. On je prihvatio odmah jer ga je moja supruga pitala da li želi i da bi ona volela da se on pojavi u spotu - rekao je tada Danijel Alibabić i dodao:

- Ceo spot smo hteli da bude na temu koncepta naše priče i sama ta scena gde se on pojavljuje je scena gde otac dovodi i predaje svoju ćerku i stvara novu porodicu. Meni je to emotivno, a vidim da su i ljudi tako to videli - ispričao je pevač.

Kako je poznato u Crnoj Gori, Veselin Vesko Barović je izuzetno imućan i poseduje značajan deo imovine na crnogorskom primorju.

Podsetimo, uprava policije Crne Gore saopštila je da se Veselin Vesko Barović sumnjiči da je utajio porez u iznosu od skoro 332.000 evra, a da su od njega, tokom izvršenih pretresa na lokacijama koje koristi u tri grada, oduzeta dva pištolja, municija i okvir sa municijom za automatsko oružje u ilegalnom posedu.

Službenici Sektora za borbu protiv kriminala će u ovom predmetu, u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom, u daljoj fazi izviđaja nastaviti sa radnjama finansijske istrage u odnosu na Barovića.

Po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, on je lišen slobode u 22.43 časova i u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, biće sproveden postupajućem državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici.

Službenici Uprave policije sinoć su pretresali stanove, kuće i objekte, koje koristi Barović.

Barović je, nakon pretresa kuće u Bandićima, pozvan da u zgradi Sektora za borbu protiv kriminala Uprave policije da zvaničnu izjavu.

