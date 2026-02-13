Slušaj vest

Helena Topalović uživa u velikoj ljubavi sa svojim partnerom koga krije od javnosti već godinama. I ako ne pokazuje identitet svog supruga, poklonima, obožava da se pohvali, pa je to uradila i ovog puta.

Na objavama se mogu videti radovi u punom jeku, detalji enterijera, kao i Helenin osmeh dok obilazi prostor koji će uskoro postati njihov porodični dom. U opisu svoje objave jasno je stavila do znanja koliko je zahvalna i ispunjena:

"Hvala bebo, bravo ti, bravo ja. Život u poslednje vreme, nova kuća" - napisala je Helena.

Pratioci su joj uputili brojne čestitke, a mnogi su komentarisali da se vidi koliko uživa u svakom koraku stvaranja zajedničkog doma.

Helena Topalović i njen suprug kupili stan
Foto: Printscrean

Udala se za bivšeg muža voditeljke

Voditeljka Jelena Dimitrijević do skoro je bila u sukobu sa bivšim suprugom Draganom Aleksićem i njegovom ženom Helenom Topalović, ali su sada zakopali ratne sekire što je mnoge iznenadilo.

Naime, Jelena je ranije pričala da nije u dobrim odnosima sa ocem svog deteta.

Helena Topalović Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen

– Bolje im je da nikad ne koriste fotografije i snimke mog deteta na društvenim mrežama, jer će odgovarati pred zakonom – poručila je tada Jelena.

Ipak, ona je odlučila da to promeni, te je na Instagramu javno podržala Helenu sa njenim biznisom.

Nakon toga, Jelena se oglasila i progovorila o njihovom odnosu.

– Kao majka i žena koja i sama ima svoj biznis, naravno da podržavam devojke koje započinju nešto svoje. Tako sam podržala i Helenu koja je uplovila u svoj biznis. Uvek sam na strani žena. Naravno da su odnosi između nas dobri, s obzirom na to da je rodila sestru mom sinu. Naravno, ima još razloga – izjavila je Jelena za Grand.

 Kurir.rs

Ne propustiteStars"GOVORIO JOJ JE DA PUTUJE POSLOVNO, A VODIO LJUBAVNICU..." Voditeljka prošla kroz pakao nakon što ju je muž ostavio zbog ćerke poznatog pevača, a sad blista!
Helena Topalović Jelena Dimitrijević
StarsPEVAČEVA ĆERKA VODITELJKI MAZNULA MUŽA, RAZVELA SE, SAD OTKRILA DA JE NAŠLA NOVOG DEČKA: Jako je uspešan, evo o kome je reč
1764857355683318.jpg
StarsHELENU TOPALOVIĆ NA INSTAGRAMU BRANI ŽENA NJENOG MUŽA! Voditeljka osula paljbu, pa zapretila svima zbog pevačeve žene
Helena Topalović Jelena Dimitrijević
StarsUDALA SE ZA BIVŠEG MUŽA NAŠE VODITELJKE, BILE U RATU, A SADA SE POMIRILE! Jelena Dimitrijević i Helena Topalović šokirale naciju, evo šta se desilo
789.jpg