Helena Topalović uživa u velikoj ljubavi sa svojim partnerom koga krije od javnosti već godinama. I ako ne pokazuje identitet svog supruga, poklonima, obožava da se pohvali, pa je to uradila i ovog puta.

Na objavama se mogu videti radovi u punom jeku, detalji enterijera, kao i Helenin osmeh dok obilazi prostor koji će uskoro postati njihov porodični dom. U opisu svoje objave jasno je stavila do znanja koliko je zahvalna i ispunjena:

"Hvala bebo, bravo ti, bravo ja. Život u poslednje vreme, nova kuća" - napisala je Helena.

Pratioci su joj uputili brojne čestitke, a mnogi su komentarisali da se vidi koliko uživa u svakom koraku stvaranja zajedničkog doma.

Foto: Printscrean

Udala se za bivšeg muža voditeljke

Voditeljka Jelena Dimitrijević do skoro je bila u sukobu sa bivšim suprugom Draganom Aleksićem i njegovom ženom Helenom Topalović, ali su sada zakopali ratne sekire što je mnoge iznenadilo.

Naime, Jelena je ranije pričala da nije u dobrim odnosima sa ocem svog deteta.

– Bolje im je da nikad ne koriste fotografije i snimke mog deteta na društvenim mrežama, jer će odgovarati pred zakonom – poručila je tada Jelena.

Ipak, ona je odlučila da to promeni, te je na Instagramu javno podržala Helenu sa njenim biznisom.

Nakon toga, Jelena se oglasila i progovorila o njihovom odnosu.

– Kao majka i žena koja i sama ima svoj biznis, naravno da podržavam devojke koje započinju nešto svoje. Tako sam podržala i Helenu koja je uplovila u svoj biznis. Uvek sam na strani žena. Naravno da su odnosi između nas dobri, s obzirom na to da je rodila sestru mom sinu. Naravno, ima još razloga – izjavila je Jelena za Grand.