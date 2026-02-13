Slušaj vest

Jeziva tragedija u kojoj je stradao jedan mladić, dogodila se juče u centru Sarajeva, kada je tramvaj ispao iz šina, a ova vest potresla je čitav region.

Pevačica Azra Husarkić koja je rodom iz Bosne, oglasila se iz Amerike gde trenutno živi.

Skrhana Azra je podelila stravičnu fotografiju nakon nesreće i podelila svoju tugu.

Uplakan emotikon i slomljeno srce - postavila je Azra uz sliku koja slama srce.

Dani žalosti

U tramvajskoj nesreći stradao je mladić, a četiri osobe su povređene, među kojima i maloletnica koja je životno ugrožena.

Zbog situacija koja je potresla sve, otkazuju se kulturno-zabavni događaji, među njima je i festival koji je trebalo da se održi 13. i 14. februara.

Kako prenose mediji iz Bosne i Hercegovine, tramvaj se kretao od Železničke stanice prema Baščaršiji i u trenutku uključenja na glavnu saobraćajnicu, kod Mašinske škole, iskočio je iz šina, prošao kroz kompletno tramvajsko stajalište i završio na saobraćajnici.