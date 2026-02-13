Slušaj vest

Reč je o mladiću iz Brčkog, koji je bio student na Akademiji likovnih umetnosti.

U Sarajevo je došao da ostvari snove za svoju budućnost, ali mladost je ugašena dok je čekao da dođe gradski prevoz.

Kako saznaje "Avaz", Erdoan Morankić je sin Armana Morankića, poznatog muzičara iz Brčkog.

Arman Morankić je postao poznat u široj javnosti po tome što se 2024. godine takmičio u emisiji "Nikad nije kasno", gde je bio finalista.

Dani žalosti

U tramvajskoj nesreći stradao je mladić, a četiri osobe su povređene, među kojima i maloletnica koja je životno ugrožena.

Zbog situacija koja je potresla sve, otkazuju se kulturno-zabavni događaji, među njima je i festival koji je trebalo da se održi 13. i 14. februara.

Kako prenose mediji iz Bosne i Hercegovine, tramvaj se kretao od Železničke stanice prema Baščaršiji i u trenutku uključenja na glavnu saobraćajnicu, kod Mašinske škole, iskočio je iz šina, prošao kroz kompletno tramvajsko stajalište i završio na saobraćajnici.