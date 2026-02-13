Slušaj vest

Sandra Bajić, poznatija kao MC Alex, di-džej koju je javnost upoznala u Zadruzi, prošla je kroz pravu životnu dramu nakon što joj je preminuo otac, a majka završila u invalidskim kolicima. Ona već duže vreme vodi borbu za majčino zdravlje, a sada je progovorila o svemu

Bivša učesnica "Zadruge" prolazi kroz težak period, ali se trudi da ostane jaka.

- Neko sam ko ne zna da pokaže svoje emocije, to držim unutar sebe dok ne puknem. Ovo je verovatno faza još uvek u kojoj zadržavam sve u sebi, ali doći će trenutak kada će sve da me saseče. Držim se, moram, život ide dalje. Imam sestre, brata, majku, moram da nastavim da se borim - rekla je Sandra i dodala:

- Nažalost, Bog vam pošalje onoliko koliko možete da izdržite. Čovek nikad nije spreman za najgori scenario, čak i kada je čovek toliko bolestan da broji poslednje dane. Nikada nećeš ni biti spreman. Deo je otišao... Trudim se da ne razmišljam mnogo o tome, jako mi je teško da odem na groblje. Tek tu me realnost dočeka i znam da je to tako zaista. Prosto, život mora da ide dalje, ja moram da se borim dalje. Izgubila sam jednog roditelja, drugog sigurno neću, to neću dozvoliti - rekla je Sandra.

Foto: Instagram Screenshot

Ona već dugo prikuplja sredstva za majčino lečenje.

- Još samo malo nas deli do te operacije. Skoro sam bila u Sarajevu kod doktora koji je iz Turske, vratio je i mami i meni nadu. Zahvalna sam do neba. Jedini je bio taj koji je rekao: "Ovo je poslednji metak za tvoju majku, ona drugi neće preživeti. Ovo je poslednja operacija koja mora biti uspešna. Tvoja majka ne može da putuje za Tursku, ja to ne dozvoljavam, jer je stanje katastrofalno". Čovek je zvao ljude iz Turske da dođu u Sarajevo da je operišu. Nadam se da će se ta operacija desiti početkom sledećeg meseca, to traje tri godine - požalila se Sandra.