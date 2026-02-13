Slušaj vest

Dara Bubamara je pevačica koja važi za vatrenu, malu bombastičnu ženu. Nosi i titulu iskrene osobe, a sada je otvoreno pričala o tome kakva je u krevetu i to u emisiji "Zvezde Granda"

- Moram da vam priznam, samo kada se mazim i vodim ljubav sam spora - rekla je Dara Bubamara, međutim Ceca joj nije poverovala.

– Ne bih rekla - nadovezala se Ceca na to i nasmejala sve u studiju.

1/9 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Printscreen, Privatna Arhiva

Dara: "Imam odnose pet puta dnevno"

- Nekada i pet puta dnevno imam intimne odnose - izjavila je folkerka, koja redovno na društvenim mrežama dobija nepristojne ponude.

- Mnogo sam slobodna i perverzna! Ljudi kažu da objavljujem bezobrazne slike na Instagramu, a one koje čuvam u telefonu su još gore! Ali neću mnogo da pričam o tome, ipak moram barem malo privatnosti da zadržim za sebe. Zasad dobro prikrivam ljubavni život, nadam se da će tako i ostati. Nešto ipak treba sačuvati od javnosti radi sopstvene sreće i mira - rekla je pevačica jednom prilikom.

Podsetimo, pre nekoliko nekoliko godina intimne fotografije pevačice Dare Bubamare procurele su u javnost nakon što joj je, kako je tvrdila, ukraden telefon, a nekoliko godina kasnije desio joj se još veći skandal kada je sasvim slučajno intimni snimak sama objavila na društvene mreže. Inače, Dara Bubamara je bila u vezi sa 17 godina mlađim dečkom, a ta veza nije potrajala.