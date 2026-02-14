Slušaj vest

Milica Ostojić, poznata po nadimku Mica Trofrtaljka, pevačica i glumica preminula je 7. marta 2020. godine u 77. godini.

Ona će ostati upamćena po šaljivim erotskim pesmama, kao i pojavljivanju u više srpskih filmova.

Karijeru je započela 1968. u rodnom selu Milićevci kod Čačka.

Čuvene replike

U dokumentarnom filmu o svojoj karijeri Trofrtaljka je izjavila da joj je osnovni cilj bio da kroz kafansko druženje zabavi i nasmeje publiku sedamdesetih godina prošlog veka. Mica je ostala upamćena i po ulozi u filmu „Lepa sela lepo gore“, a i danas se prepričavaju njene čuvene replike: „Ćut, bolan, erotika“, kao i „Vid’ ćune, prava pionirska“.

- Nekada su me zvali seks-bombom i nudili veliki novac da se slikam u bikiniju. Bila sam lepa i poželjna žena, a ja sam tu erotiku okrenula na šalu. Zanimljivo mi je bilo kako su se neki ljudi grozili zbog pesama koje izvodim, a neke od tih prepodobnih sam čak i ulovila kako ih tajno slušaju. To su dvostruki aršini kod našeg naroda. Bila sam to što jesam i nisam se stidela - rekla je Mica u jednom intervjuu.

1/6 Vidi galeriju Mica Trofrtaljka Foto: Printscreen YouTube, Damir Dervišagić

Prisećala se i svoje popularnosti:

- Ljudi su kretali na pijacu, pa bi videli moju ploču i zaboravili po šta su pošli. Novac sam nosila u vrećama, nisam ga mogla potrošiti. Bila su to srećna vremena. Sećam se i jednog incidenta - jedan momak je bio nepristojan. Pitala sam ga: "Znaš li kome si to rekao?’" On kaže: "Tebi!", a ja: "Da si odmah izašao iz kafane jer te inače nema, ubijem te za minut!" Nije hteo da izađe, pa sam uzela pištoljčić iz torbe i rekla: "Izlazi da te moje oči više ne vide!" Izašao je, pa se vratio, a ja opalim dva metka u brdo. Svi pobegoše iz kafane.

Odrasla bez majke

Iza Mice Trofrtaljke ostali su sin Zoran i njegove dve ćerke, kao i ćerka Nada i njena tri sina, od kojih je jedan muzičar.

Milica Ostojić rođena je 1943. godine. Odrasla je bez majke, uz oca i maćehu koji su pili i svađali se, a kada su dobili dvoje dece, Milica ih je čuvala.

Nije volela školu i bila je loš đak. Udala se sa samo 17 godina i u isto vreme počela da peva u kafani. Suprug Radoslav bio joj je najveća podrška u karijeri i životu. Čak se i njegov brat protivio tom braku i nudio mu novog „Fiću“ ako je ostavi i porodicu „spase sramote“.

Poslednje dane provela u domu za stare

Uvek je nosila mini-suknju - kolena su joj se videla, a često i gaćice. Muža, kako je govorila, nikada nije prevarila jer je za nju bio svetinja. U braku su dobili sina i ćerku. Sin godinama živi i radi u Parizu, dok je ćerka bila uz nju do poslednjeg dana.

1/8 Vidi galeriju Mica Trofrtaljka Foto: Kurir, Prtinscreen, Printscreen/Youtube

Tokom karijere snimila je više od 20 pesama. Album sa pesmom "Davorike dajke“ prodat je u čak 400.000 primeraka. Sa Rambom Amadeusom i Borom Čorbom snimila je numeru "Amerika i Engleska biće zemlja proleterska“, a sa grupom Twins obradu pesme "Motori“ grupe Divlje jagode.

Poslednje dane provela je u domu za stare u Sokobanji. Prema rečima rodbine, bolovala je od demencije i imala visok šećer.