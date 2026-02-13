Slušaj vest

Pevačica Tijana Milentijević zapalila je društvene mreže provokativnim fotografijama sa Tajlanda.

Vlasnica najvećih grudi na estradi odlučila je da zapuši usta svima koji su je mesecima unazad prozivali na društvenim mrežama kako se mnogo ugojila.

Tijana je za kratko vreme drastično oslabila, a onda odlučila da pokaže svoju top formu i zanosene obline.

Tijana Milentijević objavila najvreliju fotku ikad Foto: Printscree

Ona je u izazovnom kupaćem kostimu sa motivima trešnje raspametila fanove, a posebno obradovala muški rod.

Imala problem sa kilogramima

Podsetimo, Tijana je mučila muku sa velikim viškom kilograma, zbog kojeg se jedva kretala. Kako je pevačica ranije ispričala, zbog zdravstvenih problema je pila tablete od kojih se mnogo ugojila, a onda je rešila da krene na treninge i za samo par meseci skinula je skoro 20 kilograma.

