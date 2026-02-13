Slušaj vest

Arman Morankić se 2024. godine takmičio u emisiji "Nikad nije kasno", gde je bio finalista, kada je i govorio o svom životu.

Pevač Arman Morankić je jednom prilikom pričao o velikoj želji da igra za Crvenu zvezdu, ali mu se ta zamisao nije ostvarila.

Imao neostvareni san

On je tada priznao da je za Crvenom zvezdom bio lud i u detinjstvu je verovao da će jednog dana ponosno nositi dres crveno-belih.

- Želeo sam da budem fudbaler Crvene zvezde kad sam bio mali jer sam bio lud za njom, a to je bilo i ono najbolje doba ovog kluba, tako da je verovatno i to uticalo na moju dečačku želju. Znate kako je u školi, neko uhvati ovo, neko ono, a ko je mene nagovorio da navijam za Crvenu zvezdu pojma nemam– ispričao je Arman i priznao da nikada nije otišao na Zvezdinu utakmicu s obzirom da je živeo u Brčkom i bio mali u to vreme:

Pominjao i rat

- Imao sam 8, 9, 12 godina kada je počeo rat, nije bilo dobro. A posle smo se rasejavali, kome je bilo do Crvene zvezde ili bilo kakve utakmice.

- To što izlazi iz mene, izlazi, nema tu nikakve kalkulacije. Iskustvo stoji, ali energija koju ja imam kada se upalim za muziku je takva od kada sam upoznao ljubav prema njoj. Tu se ništa Bog zna šta nije menjalo, osim mog kvaliteta pevanja jer sam vežbao u međuvremenu i shvatio o čemu se radi- rekao je Arman i dodao da uprkos tome što narodnjaci danas donose veliki bakšiš, Morankić je ostao veran rokenrolu.

- Jako je bitno da pevači shvate šta je to što im leži i odgovara za pevanje. Često se ljudi kao loto ubace u bubanj pa izvlače ovo ili ono. To su sve pogrešni brojevi, bolje je nametnuti se publici sa nekom dobrom energijom sa kojom si siguran, sa muzikom koja tebe loži i pali da budeš najbolji što jesi, nego za neki bakšiš da pevaš recimo Šabana, a nigde veze nemaš– objasnio je tada u razgovoru za Grandonline.

