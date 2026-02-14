Slušaj vest

Ena Čolić prvi put se pojavila u rijalitiju "Elita 8" i privukla pažnju publike, kako zbog burne prošlosti i života, tako i zbog fizičkog izgleda.

Poznato je da bivša učesnica Elite ima sina iz vanbračne zajednice sa čovekom sa kojim se odavno rastala, a o njenoj turbulentnoj prošlosti mnogi su govorili.

Ena se u rijalitiju zaljubila u sina pevačice Zlate Petrović, Jovana, sa kojim je ima burnu ljubavnu vezu koja se često rastavljala i sastavljala.

Atraktivna brineta koju danas smatraju lepoticom nekada izgledala potpuno drugačije. Na internetu su se pojavile slike bez estetskih korekcija i sa drugom bojom kose, te negde mnogi ne mogu da je prepoznaju.

Ena Čolić nekad i sad Foto: Printscreen/Instagram, Instagram

Učesnica Elite sklona je menjanju imidža, te se na fotografijama može videti da je promenila gotovo sve boje kose, ali i da je na licu uradila nekoliko korekcija kako bi svoju lepotu dovela do savrštenstva.

Zlata ih nije podržavala

Podsetimo, Zlata Petrović svojevremeno je istakla nezadovoljstvo zvvog izbora svog sina, te je otkrila da ne podržava ljubav o kojoj se mesecima govori.

Zlata Petrović i Desingerica Foto: Printscreen

- Prošla sam ceo svet, ali u životu nikada nisam čula iz nečijih usta ženskog roda takve reči svim ovim učesnicima! Ja se stidim što sam žensko! I ja lajem, ali ovo... Ja sam zgrožena! Da li postoji žensko kojoj iz usta mogu da izađu onakve reči?! U šoku sam, ne mogu da verujem! Ne želim nikog da vređam, jer to nije u mojoj biti, uvek svima želim da nađem opravdanje, ali opravdanja nema. Mogu samo da kažem da nikada, ali nikada ovako nešto nisam čula, a milion različitih ljudi sam kroz posao upoznala.

Ne propustiteStarsZLATA PETROVIĆ NAPUSTILA STAN ZBOG PEJE I ENE! Pevačica će živeti u 35 kvadrata, otkriveni novi detalji: Mnogo sam se kidala...
Zlata Petrović i Desingerica
Stars"MIKI JE POVUKAO NA HASANA, NEĆE ON DA MI ODREĐUJE ŽIVOT" Peja žestoko udario na polubrata zbog Ene: On se potpuno izgubio...
Miki Dudić Jovan Pejić Peja Ena Čolić
RijalitiMIKI NE PODRŽAVA VEZU ENE I PEJE: Moram da mu otvorim oči! Dudić želi da spreči brata da zasnuje porodicu s Čolićkom
Miki Dudić Jovan Pejić Peja Ena Čolić
Stars"BIĆEMO BESKUĆNICI" Nakon što je Zlata Petrović poklonila stan Eni i Peji, oni se oglasili
Ena čolic, Jovan Pejic i Zlata Petrovic
StarsENA I PEJA NEDAVNO DOBILI STAN, SADA OTKRILI IME ZA BEBU! Ljubavni par iznenadio pratioce na mrežama, evo kako će se zvati ćerkica Ene i Peje
Ena Čolić i Peja uživaju u spa centru

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP582 24.01.2026. Izvor: Kurir TV