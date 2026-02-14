Slušaj vest

Vesna Đogani je nakon pola decenioje priznala je sve o aferi njenog supruga Đoleta Đoganija i anonimne žene sa kojom je uhvaćen kako se ljubi u kolima! Kako pevačica kaže, ona je saznala sve to iz medija i kada ga je pitala o čemu se radi, Đole se pravdao da su to gluposti i da nije nista loše uradio jer ga je dotična poljubila "na silu".

Međutim, Vesni je bilo jasno da gde ima dima, ima i vatre. Progledala je mužu kroz prste uz upozorenje da ako se ponovi slična situacija ona ga ostavija i odlazi bez pogovora.

- To je bila žena koja je u tom periodu baš bila povezana poslovno sa nama, nakon toga nismo više sarađivali. Recimo da sam mu progledala kroz prste tada, nije nakon toga više brijao. On je rekao da to nije tačno i da su gluposti, eto, ja sam mu poverovala. Videla sam šta sam videla, ali to nije bio realan dokaz za bilo šta. Bitno da nije nastavio da brija i šrlja - kaže Vesna i dodaje:

- Najlakse je razvesti se, danas pogotovo. Ja sam za to da se porodica čuva i neguje. Ne po svaku cenu, mora da postoje neke granice. Ja sam dete koje nikad oca nije upoznalo i to su ozbiljne stvari koje nisu lake. Otac mi je preminuo, neću ga ni upoznati. Zbog toga sam se uvek trudila da čuvam svoj brak i da naša deca imaju oba roditelja - iskrena je Vesna.

