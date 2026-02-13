Slušaj vest

Pevač Dejan Matić nastupio je u jednom beogradskom restoranu sa koleginicom Ivanom Milojević, a pred sam nastup progovorio je o gorućim temama na estradi.

Prvo se pohvalio da nema odmora, i da iako svi kukaju na februar kao mesec, njemu je veoma radan.

- Kažu svi februar mrtav mesec, najkraći mesec, svi se odmaraju od januara, od Božića, a ja evo pola februara radno. Ne znam šta pričaju.

Deki je prokomentarisao i to što je nedavno bačena bomba na kuću Zdravka Čolića, a odmah je pomenuo i kriminal.

- Ne znam da li je udar na estradu, malo sam zakačio i devedesete gde je bilo i kriminala i tako dalje, ali ja sam tad počinjao. Tad kriminlac kada uđe u lokal, to je najveći gospodin koji postoji. Pevače nije imao tad ko da dira, jer ih kriminalci nisu dirali. Bio je i rat, bile su i devedesete, ali nikada nije bilo ovako.

Dejan je upravo zbog takvog stanja još davnih godina odlučio da se iz Srbije preseli u Beč, gde živi sa porodicom. Sada je otkrio da su ga tada svi osudili, a da se sada dive njegovoj odluci.

- Ne može da se poredi, mnogi su me osuđivali kada sam otišao u Beč na tri dana i ostao ceo život. Svi ti koji su me osuđivali tada, danas mi kažu da sam apsolutno uprvu.

On je pružio podršku koleginici Milici Todorović koja se nedavno porodila i postala majka dečka Bogdana. Međutim, skandal je odjeknuo u javnosti zbog njenog partnera koji je oženjen.

- Milica je moj veliki brat i sestra i sve na svetu, ja je podržavam u svakom smislu te reči. Desilo joj se ono što je najviše želela, ostavarila se kao majka, rodio se dečak i zaista ne bih da joj kvarim to zadovosljstvo i sreću.

- Slažem se sa Dekijem, čestitam joj. Nekako je ljudima dovoljan minut da zaborave sve dobro što je neko radio, doprineo muzici, još jednom podrška za Milicu - dodala je Ivana.

- Jedan od razloga je to što se bacaju bombe, što se promoviše samo negativno, samo nasilje. Upravo zbog toga se bacila bomba na kuću Zdravka Čolića - zaključio je Deki.

Vesna Zmijanac, pak misli da je udar na Čolu klasični reket, a Dejan to nije želeo da komentariše.

- Ne bih se bavio time.

