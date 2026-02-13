Boginja i Bora ušli u rat
"MILICE KEMEZ, SVAKA ČAST ŠTO SI GA PREVARILA" Boginja i Bora ušli u rat kakav se ne pamti, obezbeđenje ih opkolilo
Bora Santana doživeo je pomračenje kad je video da mu je Anastasija Brčić potrošila penu za kosu.
- Mrš p*čka ti materina, ne znaš jedan tanjir da opereš za sobom - rekao je Bora.
- Kad imam tebe ne treba da perem - odbrusila mu je Anastasija.
Bora Santana i Asmin Durdžić razgovasraju o Milici Kemez Foto: Printscreen YouTube
On je nakon toga izašao napolje, a Boginja mu je poručila da mu je to karma.
- To ti je karma. Milice Kemez svaka ti čast što si ga prevarila sa njegovim najboljim drugom - rekla je Boginja.
