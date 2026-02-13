Slušaj vest

Bora Santana doživeo je pomračenje kad je video da mu je Anastasija Brčić potrošila penu za kosu.

- Mrš p*čka ti materina, ne znaš jedan tanjir da opereš za sobom - rekao je Bora.

- Kad imam tebe ne treba da perem - odbrusila mu je Anastasija.

Bora Santana i Asmin Durdžić razgovasraju o Milici Kemez Foto: Printscreen YouTube

On je nakon toga izašao napolje, a Boginja mu je poručila da mu je to karma.

- To ti je karma. Milice Kemez svaka ti čast što si ga prevarila sa njegovim najboljim drugom - rekla je Boginja.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku:

Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP584 07.02.2026. Izvor: Kurir TV