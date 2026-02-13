Bora Santana se svađa sa Boginjom

Bora Santana doživeo je pomračenje kad je video da mu je Anastasija Brčić potrošila penu za kosu.

- Mrš p*čka ti materina, ne znaš jedan tanjir da opereš za sobom - rekao je Bora.

- Kad imam tebe ne treba da perem - odbrusila mu je Anastasija.

On je nakon toga izašao napolje, a Boginja mu je poručila da mu je to karma.

- To ti je karma. Milice Kemez svaka ti čast što si ga prevarila sa njegovim najboljim drugom - rekla je Boginja.

