MINA KOSTIĆ PROFITIRALA ZBOG VEZE SA KASPEROM! Pevačica ne zna gde bije koliko posla ima, veridba joj je promenila život
Pevačica Mina Kostić, nakon što je njen verenik Mane Ćuruvija Kasper postao njen menadžer, počela je svakodnevno da nastupa i radi punom parom.
Mina Kostić ponovo je dospela u centar pažnje javnosti nakon što je imala spektakularnu veridbu sa Kasperom, a kako stvari stoje, ljubav joj je donela i poslovni procvat.
Od trenutka kada je postalo poznato da će njen verenik Mane Ćuruvija preuzeti ulogu menadžera i pomoći joj u daljem razvoju karijere, Minini poslovni angažmani počeli su naglo da rastu. Kako tvrdi izvor blizak pevačici, situacija na terenu se potpuno promenila.
Mina ne zna gde bije koliko posla ima
- Mina je prebukirana za veselja, to su najčešće svadbe, krštenja i 18. rođendani. Nakon što je Kasper uzeo stvar u svoje ruke i pobrinuo se da bude njen menadžer, ona skoro svakodnevno nastupa i radi na novim pesmama. Ljudima je postala jako zanimljiva zbog svoje ljubavne priče i veze sa njim - navodi izvor za Informer.
Kako se priča, interesovanje za Minu dodatno je poraslo upravo zbog njene emotivne priče koja je zaintrigirala javnost. Publika, ali i organizatori proslava, sve češće je angažuju, pa pevačica gotovo da nema slobodan termin. Kasper je trenutno u Americi, ali ga to ne sprečava da rukovodi Mininom karijerom i drži sve konce u rukama.
kurir / informer
Pogledajte dodatni snimak: