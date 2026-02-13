Slušaj vest

Pevačica Mina Kostić, nakon što je njen verenik Mane Ćuruvija Kasper postao njen menadžer, počela je svakodnevno da nastupa i radi punom parom.

Mina Kostić ponovo je dospela u centar pažnje javnosti nakon što je imala spektakularnu veridbu sa Kasperom, a kako stvari stoje, ljubav joj je donela i poslovni procvat.

Od trenutka kada je postalo poznato da će njen verenik Mane Ćuruvija preuzeti ulogu menadžera i pomoći joj u daljem razvoju karijere, Minini poslovni angažmani počeli su naglo da rastu. Kako tvrdi izvor blizak pevačici, situacija na terenu se potpuno promenila.

Mina Kostić Foto: Instagram

Mina ne zna gde bije koliko posla ima

- Mina je prebukirana za veselja, to su najčešće svadbe, krštenja i 18. rođendani. Nakon što je Kasper uzeo stvar u svoje ruke i pobrinuo se da bude njen menadžer, ona skoro svakodnevno nastupa i radi na novim pesmama. Ljudima je postala jako zanimljiva zbog svoje ljubavne priče i veze sa njim - navodi izvor za Informer.

Kako se priča, interesovanje za Minu dodatno je poraslo upravo zbog njene emotivne priče koja je zaintrigirala javnost. Publika, ali i organizatori proslava, sve češće je angažuju, pa pevačica gotovo da nema slobodan termin. Kasper je trenutno u Americi, ali ga to ne sprečava da rukovodi Mininom karijerom i drži sve konce u rukama.

kurir / informer

Ne propustiteStars"U AMERICI ŽIVI SIROTINJSKI, PLAĆA SOBICU OD 12 KVADRATA" Kasper nije poveo Minu jer nema gde da spava! Oglasila se pevačica i poručila samo jedno!
Mina Kostić
StarsKASPER PRE MINE PISAO BOŽI DOBRIŠI: Isplivale sočne informacije u komunukaciji: Hteo je popularnost...
Mina Kostić
Stars"BOG JE PRE MOJIH RODITELJA ZNAO KAKO ĆU SE ZVATI I KOLIKO ĆU DLAKA IMATI" Mina Kostić začudila svojom izjavom: Gledam ruske bajke i crtaće
Mina Kostić Kasper
Stars"KLOVNU, LOMIĆU TI TE VEŠTAČKE ZUBE" Minin Kasper dobio ozbiljne pretnje, tvrde da će ga tući gde god se pojavi: On se hitno oglasio
Mina Kostić Kasper

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP582 24.01.2026. Izvor: Kurir TV