Pevačica Mina Kostić, nakon što je njen verenik Mane Ćuruvija Kasper postao njen menadžer, počela je svakodnevno da nastupa i radi punom parom.

Mina Kostić ponovo je dospela u centar pažnje javnosti nakon što je imala spektakularnu veridbu sa Kasperom, a kako stvari stoje, ljubav joj je donela i poslovni procvat.

Od trenutka kada je postalo poznato da će njen verenik Mane Ćuruvija preuzeti ulogu menadžera i pomoći joj u daljem razvoju karijere, Minini poslovni angažmani počeli su naglo da rastu. Kako tvrdi izvor blizak pevačici, situacija na terenu se potpuno promenila.

Mina ne zna gde bije koliko posla ima

- Mina je prebukirana za veselja, to su najčešće svadbe, krštenja i 18. rođendani. Nakon što je Kasper uzeo stvar u svoje ruke i pobrinuo se da bude njen menadžer, ona skoro svakodnevno nastupa i radi na novim pesmama. Ljudima je postala jako zanimljiva zbog svoje ljubavne priče i veze sa njim - navodi izvor za Informer.

Kako se priča, interesovanje za Minu dodatno je poraslo upravo zbog njene emotivne priče koja je zaintrigirala javnost. Publika, ali i organizatori proslava, sve češće je angažuju, pa pevačica gotovo da nema slobodan termin. Kasper je trenutno u Americi, ali ga to ne sprečava da rukovodi Mininom karijerom i drži sve konce u rukama.

