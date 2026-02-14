Slušaj vest

Nikola Peković nedavno se zavetovao na večnu vernost pred Bogom svojoj izabranici (čiji su ime i prezime poznati redakciji), a kao svadbeni poklon ona je od supruga dobila luksuznu nekretninu, ekskluzivno saznaje Kurir.

Foto: Ana Paunković, Shutterstock

Stan u novosagrađenoj zgradi nalazi se u strogom centru grada, gde cena kvadrata ide i do 5.000 evra.

Iako je nekadašnji košarkaški reprezentativac i bivša NBA zvezda i dalje zvanično u braku sa suprugom Violetom Peković, s kojom je trenutno u brakorazvodnoj parnici, njega to nije sprečilo da iznenadi svoju partnerku.

Foto: Kurir

Tragom ove informacije, naša ekipa posetila je ulicu gde se nalazi stan. Tamo smo zatekli radnike koji rade na održavanju zgrade, koji su nam potvrdili da su ranije tog dana videli bivšeg sportistu.

- Nikolu sam video ovde baš danas. Bio je u društvu obezbeđenja ili prijatelja i sa ženom.I ranije sam ga viđao ovde, često je dolazio. Ne znam da li živi tu, čuo sam i ja priče da je kupio stan u ovoj zgradi. Mi ovde samo servisiramo zgradu, tako da ne mogu da tvrdim da je to tačno - rekao nam je jedan od radnika.

Inače, bivši košarkaški as poslednjih meseci ponovo je u žiži interesovanja, pa je osim tajnog crkvenog venčanja, veliku pažnju javnosti privukla i informacija da ga je još uvek zakonita supruga Violeta Peković prijavila za nasilje u porodici. On je doktorki radiologije onemogućio ulazak u stan na Zlatiboru. Promenio je bravu, a njene stvari izneo napolje.

Brakorazvodna parnica između Nikole i Violete još nije okončana Foto: Ana Paunković

Podsetimo, popularni Pekman već godinama gradi po Zlatiboru, gde je sagradio luksuzni kompleks u blizini autobuske stanice, a kupio je i vilu pokojnog predsednika SFRJ Josipa Broza Tita u naselju Palisad. Na placu veličine od oko dva hektara, na kome se nalazi ova kuća, gradio je luksuzni apartmanski kompleks. u koji je uložio oko 15 miliona evra.

Peković je pre 10 godina kupio i vilu Slobodana Miloševića na Dedinju. Kako su tada mediji pisali, sportista se o svemu za vilu od 900 kvadrata dogovorio s Miloševićevom udovicom Mirjanom Marković i sinom Markom Miloševićem, uz posredovanje jedne beogradske agencije. Takođe, kako se spekulisalo, cena ove vile bila je dva miliona evra. Pre nego što ju je 2016. kupio Peković, prodavala se čak 17 godina, a cena joj je bila pet miliona evra.

Pored ovih nekretnina, Peković je iste godine postao vlasnik placa veličine 1,2 hektara u centru Zlatibora, na kojem se nalazi autobuska stanica, vrednog tri miliona evra. Bivši sportista je na planini i nadomak jezera sagradio kompleks.

1/7 Vidi galeriju Nikola Peković, Zlatibor Foto: printscreen/balkansquare.com

Kako navode na zvaničnom sajtu, ovaj kompleks "odiše besprekornim komforom i prefinjenim stilom, koji budućim stanarima pružaju osećaj savršenog balansa između prirode i moderne arhitekture", a "svojim eksterijerom kompleks doprinosi raskošnijem izgledu centra".

Stanovi su opremljeni sistemom za pametnu kuću pomoću kojeg se vrši kontrola potrošnje električne energije, ručno i daljinsko podešavanje sistema za grejanje, kao i praćenje otvorenosti ulaznih vrata, što doprinosi sigurnosti doma.

1/11 Vidi galeriju Nikola Peković sa bivšom suprugom Foto: Printscreen, Privatna Arhiva, Privatna Arhiva, Nenad Kostić, Kurir

Pokušali smo da dođemo do Pekovićevog komentara, ali je njegov broj poznat našoj redakciji nedostupan.

Kurir.rs

Bivša Pekovićeva se latila mikrofona: