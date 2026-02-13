Slušaj vest

Poznati harmonikaš Aleksandar Sofronijević je otvorio dušu o svojoj izabranici Kosani i prinovi koju očekuju, a u jednom trenutku su ga savladale emocije pa je i zaplakao.

Aleksandar Sofronijević nije krio koliko mu znači podrška i ljubav koju dobija od svoje partnerke, ističući da njihov odnos smatra Božijim darom.

– Kosana Sofronijević je blagoslov u mom životu, jer njena ljubav je takva da sam vrlo brzo osetio kao da živi za mene, ovo je jako emotivno, suza jedna ne mogu da verujem... – rekao je Aleksandar Sofronijević i rasplakao se u emisiji.

On je dodao da u njihovom domu vlada mir i harmonija.

– Ja osećam ljubav i jedno poštovanje, i znam da je to od Boga jer sam se ja molio Bogu da mi pošalje takvu osobu. Ja sam presrećan, ja jedva čekam da odem kući. Mi živimo jedan život koji je toliko opušten, i miran i uživamo jedno u drugom – ispričao je harmonikaš.

"Stiže nam ćerkica"

Aleksandar je sa posebnim oduševljenjem govorio o očinstvu koje ga uskoro očekuje, otkrivši i pol bebe.

– A ovaj blagoslov što ćemo postati roditelji, što nam stiže ćerkica, to je nešto neverovatno. Kad sam čuo prve otkucaje srca, kao da je gospod Bog sišao sa neba i pomazio me po glavi. Presrećan sam, jedva čekam da budem u toj ulozi, znam da ću biti odličan tata – zaključio je Sofronijević.

kurir / blic

