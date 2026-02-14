Slušaj vest

U dijaspori je poslednjih godina došlo do velikih promena kad je reč o nastupima naših pevača i mestima na kojima nastupaju.

Foto: Foto: Shutterstock

Kao što smo i pisali pre skoro dve godine, vlasnici pojedinih klubova u dijaspori u kojima su godinama nastupale naše zvezde počeli su da zatvaraju svoje diskoteke zbog previsokih cena koje pevači traže za svoje nastupe, a neki od njih su se i javno pobunili protiv te prakse.

Rezultat te pobune bio je da su te gazde klubove zamenile iznajmljenim salama na periferiji, u kojima sad organizuju tzv. kafanske večeri, za koje jedino i vlada interesovanje naših ljudi u inostranstvu.

Foto: screenshot YT/MTI Aerials

Jedan od takvih primera je i Grad svetlosti - Pariz, gde već više od godinu dana srpski gastarbajteri samo na jednom mestu mogu da čuju svoje omiljene zvezde. Iako bi neko pomislio da na takvim mestima nastupaju isključivo folkeri, na "kafanskim večerima" glavna atrakcija su - treperi. Tako su nedavno u Francuskoj opšti haos napravili Dragomir Despić Desingerica i Miloš Stojković, poznatiji kao Heni.

Foto: Petar Aleksić

- Naši ljudi ovde u Parizu hoće da idu samo na te kafanske večeri. Diskoteke ih više ne zanimaju. Pevaju svi, od folkera do trepera. Desingerica je nedavno napravio ludnicu ovde. Gazdama se to i te kako isplati jer su cene zakupa na periferiji, gde se te sale nalaze, mnogo manje nego u centru Pariza, gde je nekad bio klub. Postoje dve varijante - samo ulaznica, koja je obično 30 evra, ili večera uz koju ide i karta - 60 evra. Tu se piće prodaje ko ludo jer sve ponese atmosfera. Pred kraj nastupa,dođu i trubači. Ostane se do zore. Sad za Dan zaljubljenih peva Dara Bubamara, bili su i Radiša Trajković Đani, Darko Lazić, Jana Todorović, Milica Jokić, ali i Heni i ti ostali izvođači mlađe generacije - ispričao je naš sagovornik.

1/4 Vidi galeriju Zvezde "kafanskih večeri" Foto: Kurir, Printscreen, Nemanja Nikolić, Antonio Ahel/ATAImages

Podsetimo, prvi koji je javno obelodanio nezadovoljstvo honorarima koje pevači traže da bi pevali u klubu je upravo i bio menadžment jednog od najpopularnijih srpskih klubova u Parizu:

- Na našu veliku žalost, obaveštavamo vas da naš klub neće raditi od sledeće jeseni. Zbog nekorektnih cena pevača, ne želimo da spuštamo standarde koje smo godinama mukotrpno gradili - pisalo je tada u zvaničnom saopštenju kluba objavljenog na svom Instagramu.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Na objavu su reagovale i njihove kolege iz zemlje i dijaspore, koje su se u potpunosti složile s tom odlukom, ali ih i pohvalili što su odlučili da javno progovore o problemu.

1/17 Vidi galeriju VLASNICI ZATVARAJU KLUBOVE ZBOG OGROMNIH HONORARA PEVAČA! Foto: Printscreen

Kurir.rs

"Stars specijal" na Kurir televiziji: