Pevači, a od nedavno i supružnici Iva Bojanović i Jovan Stefanović uskoro će dobiti dete, a njih dvoje ne kriju koliko su zaljubljeni i srećni zajedno. Sada je pevač govorio o tome kako muškarac mora da bude taj koji će da pokrene mnoge stvari, pa čak i intimne odnose.

Iva Bojanović i Joca Stefanović gostovali su u emisiju u kojoj se govorilo o intimnim temama, a onda je on izneo svoj stav sa kojim se nisu složili okupljeni.

- Muškarac je uvek taj koji treba da preuzme inicijativu u mnogim stvarima, pa i u krevetu - rekao je on Magazin In, a onda ga je Sanja Marinković presekla sa rečenicom: "To nije tačno!"

Takođe, u celu priču se umešao Kristijan Golubović koji je zajedno sa Kristinom Spalević takođe sedeo u studiju.

- Kad je vidim da u gaćama sprema ručak, kako ja da ostanem ravnodušan? - pitao je on.

"Svadba će biti u septembru"

Joca i Iva su se venčali u crkvi, a sve su uradili daleko od očiju javnosti, u najužem krugu prijatelja i porodice.

U razgovoru za "Blic" sa ushićenjem su pričali kako je izgledao njihov dan za pamćenje, te otkrili da će gala svadbeno slavlje napraviti u septembru.

- Ništa se nije promenilo osim što smo se obećali jedno drugome pred Bogom, to je nama bilo najbitnije, kruna svega što smo prošli i što ćemo proći je to što smo stali i pred Bogom rekao “da”. Mnogo mi je bila lepa, pogotovo kad je stavila tu krunu, prava kraljica - rekao je Jovan sa osmehom u licu i dodao da venčanje nije bilo u tajnosti obavljeno, već samo intimno, u krugu najmilijih:

- Ako uzimamo termin tajnost, onda smo u tom smislu bili tajnoviti, za razliku od nekih kolega koji jedva čekaju da objave bilo šta, gde su šta rade, ovo je bio naš čin za našu porodicu, kumove, najmilije, naravno planiramo veliko slavlje, najverovatnije ćemo svadbu praviti u septembru, ali pre toga ovaj čin nam je bio nabitniji.

