Pevačica Ana Bekuta oglasila se povodom dva tragična slučaja koja su potresla Čačak i uznemirila čitavu Srbiju.

Kako je saopšteno, dve osobe, od kojih je jedna maloletna, izgubile su život nakon operacije krajnika, što je izazvalo šok i tugu u javnosti.

Duboko potresena ovim vestima, Ana Bekuta uputila je iskreno saučešće porodicama nastradalih.

- Pratim vesti i do mene dolaze veoma loše informacije iz grada Čačka, vesti o dva smrtna slučaja koji su me iskreno pogodili - započela je pevačica.

Započela karijeru u Čačku

Ona je podsetila da je upravo u tom gradu započela svoju bogatu muzičku karijeru:

- Pošto sam karijeru davne 1985. godine počela baš u Čačku, taj grad ima posebno mesto u mom srcu. Poznajem Čačane kao dobre i tople ljude i zato vam svima šaljem ogromnu podršku, puno ljubavi i najdublje saučešće porodicama koje su izgubile svoje najmilije - poručila je Ana Bekuta.

Podsetimo, na koncertu Ane Bekuta, održanom povodom Srpske nove godine u Čačak, došlo je do incidenta kada su pevačicu gađali grudvama.

