"HAKOVANA JE I SVI PODACU SU NESTALI" Hitno oglašavanje majke Sofije Janićijević: Zloupotrebili su je
Nakon burne svađe tokom žurke u "Eliti 9", kada je Bora Terzić odbio da vrati lančić Sofiji Janićijević, pokrenule su se spekulacije o poreklu ovog nakita, a sada je reagovala i njena majka i tvrdi da je profil njene naslednice hakovan.
Tokom rasprave, Sofija Janićijević je tvrdila da je lančić kupila sama uz pomoć majke, dok su cimeri sumnjali u tu verziju priče. Kako bi stavila tačku na nagađanja, Sofijina majka se oglasila putem Instagrama i iznela šokantne tvrdnje o sajber napadu na njenu ćerku.
"Sve je laž i manipulacija"
Majka učesnice Elite 9 oštro je demantovala da je Sofiji bilo ko drugi kupio sporni komad nakita.
– Ovo je otišlo predaleko. Nije tačno da je mojoj ćerki neko kupio lančić sa priveskom. Nas dve smo zajedno bile u zlatari i same kupile nakit, čak postoji fotografija na kojoj drži kesu iz te zlatare – navela je ona.
Ona je zatim iznela ozbiljne optužbe, tvrdeći da se protiv njene ćerke vodi kampanja i da su privatne prepiske lažirane.
– Sofijin profil je bio hakovan, njene poruke i fotografije su preuzeli i zloupotrebili drugi, seckali i spajali ih tako da izgleda kao da ih je ona poslala – tvrdi Sofijina majka i dodaje da su iz telefona "izbrisani svi istiniti dokazi".
Za kraj, Sofijina majka je poručila da se ovakve neistine plasiraju isključivo radi lične koristi pojedinaca.
– Sve je ovo urađeno zbog širenja neistina i manipulacija radi lične dobiti. Teško je slušati neistine koje su prevazišle svaku meru, sve zbog para – zaključila je ona, naglasivši da će uvek biti tu da brani istinu i svoje dete.
kurir / pink
Pogledajte dodatni snimak: