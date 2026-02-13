Danijel Alibabić uživa u braku sa suprugom bibom sa kojom ima dvoje dece

Emisija u kojoj je crnogorski pevač Danijel Alibabić svojevremeno pričao o Evroviziji, kao podrška crnogorskom predstavniku na tom takmičenju i kao direktor "Montesonga", i dalje se pamti.

Gostujući u jednoj emisiji pričao je na tu temu, a zbog lapsusa voditeljke deo njihovog razgovora je postao viralan na društvenim mrežama.

- Montesong se bliži... S obzirom na sve ono što je bilo prošle godine pretpostavljam da je već krenulo organizovanje ovogodišnjeg Montesonga. Šta je prva stvar, Danijele Alibabiću , koja ti pr*ne na pamet kad kažem "Montesong" - pitala je voditeljka u emisji.

Danijel prasnuo u smeh

Iako se odmah izvinila, pokušala da se iskontroliše da se ne nasmeje, te profesionalno nastavila da obavlja svoj posao, pevač je prasnuo u smeh.

Lapsus voditeljke u emisiji

Ipak, ubrzo se iskontrolisao te uozbiljio i nastavio gostovanje.

Mnoge je nasmejala reakcija pevača koji se slatko nasmejao, a jedan komentar je posebno bio smešan te je sakupio najviše lajkova.

- Oplakala sam Danijela koji se smeje kao Dragoljupče. Nije ne ni potrudio da se ne nasmeje - stajalo je u komentaru.

