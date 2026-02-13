"DA MI JE DA VRATIM VREME" Srceparajuća poruka pevača čiji je sin poginuo u Sarajevu slama svačije srce, a fotka tera suze na oči
Nekadašnji finalista "Nikad nije kasno" Arman Morankić juče je izgubio sina Erdoana u tragičnoj nesreći u Sarajevu.
Tramvaj je iskočio iz šina i usmrtio mladića, i teško povredio još četiri osobe.
Erdoan je inače bio slikar, a tata Arman veoma se ponosio njegovim uspesima, kao i uspesima drugog sina, inače Erodanovog brata blizanca.
Pre samo nekoliko meseci, Arman je sa pratiocima na Fejsbuku podelio fotografiju blizanaca kad su bili mali, a emotivnom objavom raznežio i rasplakao mnoge.
"Da mi je da vratim vreme, izgnjavim, i vremenu vratim uslugu…", napisao je pevač uz fotografiju blizanaca.
Vest o njegovom preranom odlasku potresla je ne samo članove njegove porodice i prijatelje, već i mnoge ljude u svetu umetnosti, njegove bivše nastavnike, kao i ljude koji ga nikad lično nisu upoznali.
