Poznato je da Svetlana Ceca Ražnatović u Hrvatskoj nije poželjna već dugi niz godina, ali manje je poznato da su tamošnji mediji davne 2003. godine uradili intervju upravo sa njom.

Cecu su tada, tokom boravka u Americi gde je stigla na poziv Predraga Stojakovića da mu bude talisman tokom NBA takmičenja, novinari iz komšiluka pitali kako gleda na njenu karijeru u Hrvatskoj.

Ražnatovićka je tada istakla da priželjkuje nastupe u Hrvatskoj, ali da postoje razumljive prepreke.

"Još nije vreme za to, strasti se još nisu stišale. Sve to što se događalo ima za mene lošu pozadinu", rekla je tada Ceca, ali i otkrila da je umalo 2002. nastupila upravo u toj zemlji.

"Dobila sam puno poziva, a najviše me je zaintrigirao poziv vašeg fudbalskog kluba koji je osvojio prvo mesto. Zvali su me da dođem na zatvorenu proslavu", rekla je tada folk zvezda, ali im se nije ostvarila željka, uprkos činjenici da je tada bilo dosta onih koji su voleli narodnjake, a ima ih i sada.

Ponuda za Maksimir i rizik

Ceca je trebalo 2011. godine da nastupi na stadionu Maksimir u Zagrebu, ali je sve otkazano jer su sama organizacija i održavanje istog nosili visok rizik zbog izbijanja incidenata. Više o tome u odvojenoj vesti.

