VODITELJKA PINKA SE POHVALILA LUKS NEKRETNINOM! Stan uređen po poslednjoj modi, mermerni sto težak 200 kg u centru pažnje, a evo ko joj je muž! (FOTO)
Voditeljka Tijana Stoisavljević pohvalila se da je ostvarila jednu od svojih velikih želja - kupila je stan u kojem je već počela polako da se useljava.
Tijana je u braku sa fudbalskim menadžerom Mihailom Milutinovićem, a supružnici su zajedno započeli novo životno poglavlje u svom domu. Voditeljka je na Instagramu podelila fotografije enterijera i otvoreno pokazala koliko je ponosna i uzbuđena zbog novog prostora.
"Novi dom. Nove uspomene. Nov početak. Iza nas su milje, kilometri, godine duge k’o Dunav. Verovali nisu, al' smo mi još uvek tu...", napisala je Tijana u emotivnoj objavi.
Potom je otkrila i koji deo stana joj je posebno prirastao srcu:
"I dok sve polako poprima svoj oblik, sela sam baš ovde, na omiljeno mesto u celom stanu. Kod ovog stola (teškog jedno 200 kg) koji je napravljen onako kako sam ga zamišljala - a i lepše od toga."
Tijana Stoisavljević cveta u braku
Podsetimo, Tijana je pre tačno četrnaest godina uplovila u ljubavni odnos sa fudbalerom Mihailom Milutinovićem.
Tijana i Mihailo u javnom svetu važe za jedan od najskladnijih parova, a njihova ljubavna priča je započela kada su još kao mladi zaplovili u ljubavni odnos, koji, po svemu sudeći, svakim danom sve jači i jači. Voditeljka je jednom prilikom izjavila da se u njihovom odnosu od tada ništa nije promenilo, osim njenog prezimena, kada su pre nekoliko godina stali na ludi kamen i izgovorili sudbonosno "da".
