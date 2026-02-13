Slušaj vest

Voditeljka Tijana Stoisavljević pohvalila se da je ostvarila jednu od svojih velikih želja - kupila je stan u kojem je već počela polako da se useljava.

Tijana je u braku sa fudbalskim menadžerom Mihailom Milutinovićem, a supružnici su zajedno započeli novo životno poglavlje u svom domu. Voditeljka je na Instagramu podelila fotografije enterijera i otvoreno pokazala koliko je ponosna i uzbuđena zbog novog prostora.

"Novi dom. Nove uspomene. Nov početak. Iza nas su milje, kilometri, godine duge k’o Dunav. Verovali nisu, al' smo mi još uvek tu...", napisala je Tijana u emotivnoj objavi.

Potom je otkrila i koji deo stana joj je posebno prirastao srcu:

"I dok sve polako poprima svoj oblik, sela sam baš ovde, na omiljeno mesto u celom stanu. Kod ovog stola (teškog jedno 200 kg) koji je napravljen onako kako sam ga zamišljala - a i lepše od toga."

Tijana Stoisavljević cveta u braku

Podsetimo, Tijana je pre tačno četrnaest godina uplovila u ljubavni odnos sa fudbalerom Mihailom Milutinovićem.

Tijana i Mihailo u javnom svetu važe za jedan od najskladnijih parova, a njihova ljubavna priča je započela kada su još kao mladi zaplovili u ljubavni odnos, koji, po svemu sudeći, svakim danom sve jači i jači. Voditeljka je jednom prilikom izjavila da se u njihovom odnosu od tada ništa nije promenilo, osim njenog prezimena, kada su pre nekoliko godina stali na ludi kamen i izgovorili sudbonosno "da".

