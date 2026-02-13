OTKAZAN NASTUP NIKOLIJE JOVANOVIĆ U HRVATSKOJ! Pevačica se javno oglasila saopštenjem: "Žao mi je" (FOTO)
Pevačica Nikolija Jovanović trebalo je večeras, 13. februara, da nastupi u Đakovu, ali je koncert u poslednjem trenutku otkazan.
Ćerka legendarne Vesna Zmijanac oglasila se na Instagramu i obavestila fanove o razlozima promene. Kako je objasnila, ona i članovi njenog benda nisu na vreme dobili radne dozvole za Hrvatsku, zbog čega su bili primorani da odlože nastup.
- Današnji nastup u Đakovu se pomera za novi datum jer moj bend i ja nismo dobili radne dozvole za Hrvatsku na vreme - napisala je Nikolija Jovanović i dodala:
- Baš mi je žao, znam da smo se svi spremali za večeras. Novi datum javljamo uskoro i pravimo još jače veče. Voli vas Niki - napisala je pevačica.
Vesna brani zeta
Inače, Vesna Zmijanac je nedavno prokomentarisala priče da je Relja prevario njenu ćerku Nikoliju.
- Relja varao Nikoliju? Ma, nema od toga ništa. On voli ženu i decu više od svega. Takve izlete nikad ne bi napravio, sve da je Sindi Kraford! To nema veze sa istinom, dokaza nema - rekla je Vesna Zmijanac i dodala da želi da njih dvoje odu iz Srbije.
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: