CECA POKLONILA VILU NA DEDINJU ARKANOVOJ BIVŠOJ ŽENI: Natalija godinama izdaje luks nekretninu od preko 400 kvadrata: Ovo je istina o raskošnoj kući!
Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović poklonila je Nataliji Martinović, bivšoj ženi Željka Ražnatovića Arkana, vilu na Dedinju 1997. godine.
Kuća se prethodno vodila na Cecinu sestru Lidiju Ocokoljić, a Natalija je od nekretnine kasnije razvila biznis.
Kuća se nalazi u blizini stadiona Marakana, na stotinak metara od vile u Ljutice Bogdana u kojoj živi Ceca.
Prema pisanjima medija, Natalija tu kuću izdaje za 7.000 evra mladim fudbalerima jednog poznatog kluba. Vilu je Ceca kupila dok je bila u braku sa Arkanom, ali ju je kasnije (15. novembra. 1997. godine) poklonila Nataliji i njenoj deci kako bi imali nekretninu u blizini očeve kuće.
- Istina je da se kuća prodavala neko vreme za dva miliona evra, ali je onda Natalija ipak rešila da je izda, i to za 7.000 evra mesečno. Kako se i pisalo po medijima, tu vilu godinama je iznajmljivao Vuk Jeremić, nekadašnji ministar spoljnih poslova i političar. Ono što malo ljudi zna jeste da je Ceca davno kupila tu vilu na Dedinju i prepisala je na sestrino ime. Kada se preselila kod Arkana,ona je odlučila da učini dobro delo i da prepiše kuću na Natalijino ime, to je bilo '97 godine. Cecina želja je bila da Natalija sa decom živi tu, kako bi i njena deca bila blizu oca - otkrio je za medije dobro obavešten izvor.
Vila ima preko 400 kvadrata
Inače, vila ima ukupno 408 kvadratnih metara. Izgrađena je na placu od 15 ari. Sastoji se od četiri etaže: suterena - tehničkog dela, toaleta, soba za treninge, garaže i prizemlja, prostrane dnevne sobe, kuhinje, verande i velike terase. Na prvom spratu se nalazi pet spavaćih soba od kojih svaka ima svoje kupatilo, dok je u potkrovlju još toliko spavaćih soba i dva kupatila. Kuća poseduje i četiri ulaza, što je čini jako funkcionalnom i vrednom.
