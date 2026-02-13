- Istina je da se kuća prodavala neko vreme za dva miliona evra, ali je onda Natalija ipak rešila da je izda, i to za 7.000 evra mesečno. Kako se i pisalo po medijima, tu vilu godinama je iznajmljivao Vuk Jeremić, nekadašnji ministar spoljnih poslova i političar. Ono što malo ljudi zna jeste da je Ceca davno kupila tu vilu na Dedinju i prepisala je na sestrino ime. Kada se preselila kod Arkana,ona je odlučila da učini dobro delo i da prepiše kuću na Natalijino ime, to je bilo '97 godine. Cecina želja je bila da Natalija sa decom živi tu, kako bi i njena deca bila blizu oca - otkrio je za medije dobro obavešten izvor.