Pevačica Anabela Atijas doživela je neprijatnost, jer je njen večerašnji koncert u Bajina Bašta otkazan zbog slabog interesovanja publike.

Organizatori su se oglasili na društvenim mrežama i obavestili javnost da nastup ipak neće biti održan, uprkos prethodnoj promociji i reklamiranju događaja.

Foto: Boba Nikolić

- Obaveštenje! Nažalost, koncert Anabele zakazan za 13. februar neće biti održan. Ovog puta interesovanje nije bilo u meri koja bi opravdala događaj kakav želimo da vam pružimo - piše u obaveštenju.

Hvala svima koji su nas podržali, vidimo se uskoro sa novim, još jačim projektima - nastavlja se u obaveštenju na Instagramu.

Anabela bila sa ćerkom u Turskoj zbog operacije

Inače, Nina Đogani, ćerka pevačice Anabele Atijas, otišla je u Tursku, gde je operisala nos. Majka je sve vreme bila sa njom, a napustila ju je čim je došao Ninin otac, Gagi Đogani, koji se odavno razveo od Anabele.

Anabela sa mužem Andrejom Atijasom Foto: Nemanja Nikolić

Nina je snimala oca za društvene mreže dok su bili na ručku, a od Anabele nije bilo ni traga ni glasa.- Mama završila smenu u Turskoj, pa došao tata - napisala je Nina Đogani u opisu.