NINA ĐOGANI JE DRUGA OSOBA NAKON OPERACIJE! Skinula zavoje i pokazala kako izgleda sada, svi su oduševljeni (FOTO)
Ćerka pevačice Anabele Atijas, mlada influenserka Nina Đogani, nedavno je odlučila da se podvrgne estetskoj operaciji nosa u Turskoj.
Sada je sa pratiocima podelila prvu fotografiju nakon skidanja zavoja.
Sada je konačno došao trenutak da Nina skine zavoje, a emocije nije krila.
- Tako sam srećna - napisala je kratko, ali dovoljno da se vidi koliko je zadovoljna rezultatom, a mnogi su komentarisali da ne liči na sebe.
Gagi: "Nina je talenat za sport"
Inače, o Nini je pričao nedavno za medije i njen otac Gagi Đogani, koji je naslednicu hvalio u svakom smislu.
- Nina ima talenat, ume da peva, da igra, mi smo bili tu da je podržimo. Sve sportove je probala, ali se nije našla. Pustili smo da sebe pronađe u nečemu. Ozbiljno trenira u teretani - rekao nam je denser jednom prilikom za medije.
