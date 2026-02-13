Slušaj vest

Ćerka pevačice Anabele Atijas, mlada influenserka Nina Đogani, nedavno je odlučila da se podvrgne estetskoj operaciji nosa u Turskoj.

Sada je sa pratiocima podelila prvu fotografiju nakon skidanja zavoja.

Sada je konačno došao trenutak da Nina skine zavoje, a emocije nije krila.

- Tako sam srećna - napisala je kratko, ali dovoljno da se vidi koliko je zadovoljna rezultatom, a mnogi su komentarisali da ne liči na sebe.

Nina Đogani druga osoba
Foto: Printscreen

Gagi: "Nina je talenat za sport"

Nina Đogani operisala nos Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić

Inače, o Nini je pričao nedavno za medije i njen otac Gagi Đogani, koji je naslednicu hvalio u svakom smislu.

- Nina ima talenat, ume da peva, da igra, mi smo bili tu da je podržimo. Sve sportove je probala, ali se nije našla. Pustili smo da sebe pronađe u nečemu. Ozbiljno trenira u teretani - rekao nam je denser jednom prilikom za medije.

