Pevačica Nadica Ademov objavila je danas album "Milostinja" na kojem je na desetine ljudi radilo godinu dana. Ona je sa ponosom predstavila numere i istakla koliko je uzbuđena što je projekat ugledao svetlost dana.

Nadica Ademov je sa ponosom predstavila album "Milostinja" koji ima čak 11 pesama: "Milostinja", "Bela kola", "Dvorište", "Gde li si sad", "Ka Merav", "Milioner u blatu", "Pijedestal", "Haljina svilena", "Žena mangup", "Gori srce moje" i "Ti si mi bio sve".

Jedna od naših najtraženijih pevačica sve je uradila na najvišem nivou, te je tako snimila spotove visokog kvaliteta za čak 10 pesama. Ona je planirala da se upravo toliko numera i nađe na njenom albumu, ali nedelju dana pred izlazak je odlučila da na album doda i jedanaestu pesmu.

Foto: Dušan Petrović

-Toliko sam emotivna danas, jer je sve na čemu je toliko divnih ljudi radilo skoro godinu dana, sada u rukama publike. Jedanaest pesama, jedanaest priča, i u svakoj me ima - rekla je Nadica i dodala:

- Znam da ima i vas, znam da će svako pronaći ono što njegovoj duši paše... Sa neizmernim ponosom i zadovoljstvom vam predstavljam moj drugi album pod nazivom "Milostinja", večno zahvalna svima koji su na njemu radili i koji su, baš kao i ja, dali sve od sebe da sve zvuči i izgleda baš ovako . Verujem da smo uspeli da napravimo nešto što će trajati. Sada je sve u vašim rukama, dragi moji. Voli vas vaša Nadica Ademov - poručila je pevačica.

