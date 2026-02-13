Slušaj vest

Pevačica Ivana Selakov godinama je u ljubavi sa Peđom sa kojim ima ćerkicu Krunu, a jednom prilikom je istakla da ne planira da se uda za njega. Par uživa u skladnom odnosu, a trenutno borave na egzotičnoj destinaciji odakle su se oglasili.

Ivana je sa porodicom otišla na Bali gde borave u luksuznom hotelu, a pevačica je fotografije sa odmora podelila na društvenim mrežama.

Foto: Printscreen

Ona je u jednom trenutku uslikala Peđu i ćerkicu kako zajedno provode vreme u vodi.

Inače, Ivana i Peđa su se upoznali preko Fejsbuka o čemu je pevačica govorila. Zajedno su 18 godina, a pevačica je svojevremeno otkrila zbog čega svadbe neće biti.

Foto: Kurir Televizija, Printskrin/Premijera

- Papira neće biti i što bi sad menjali kad smo sve uradili, najbitniju stvar smo uradili, imamo dete. Nema potrebe niti imam sad neku želju da to organizujem imam sad neke potpuno druge prioritete, dobro nam je, funkcionišemo, obeležili smo 15 godina zajedničkog života, mislim da je to jedan ozbiljan staž sa papirom ili bez, tako da u današnje vreme je uspeh i 15 godina opstati sa zajedno - ispričala je pre tri godine Ivana za "Grand".

Ivana Selakov
IMG-20251107-WA0324.jpg
Ivana Selakov

