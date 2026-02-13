"NIJE MOGUĆE NASTUPATI U OVAKVOM STANJU..." Pevačica danima prolazi kroz agoniju, a sad je donela važnu odluku: Moram da poslušam svoje telo!
Zdravstveno stanje Marina Visković poslednjih dana zabrinulo je njene fanove, nakon što je pevačica otvoreno govorila o bolovima koje trpi i problemima sa rukom.
Marina je već neko vreme javno isticala da oseća jake bolove u telu, kao i da ne oseća celu ruku, zbog čega je potražila stručnu pomoć.
Sada se pevačica ponovo oglasila i donela važnu odluku:
- Sinoć nam je bilo prelepo, ali ja moram poslušati svoje telo i uzeti predah. Nije moguće nastupati u ovakvom stanju. Družimo se krajem meseca, nadam se - napisala je Marina.
Njena poruka izazvala je brojne reakcije podrške, a fanovi su joj poručili da je zdravlje na prvom mestu i da će je sačekati kada bude spremna da se vrati na scenu.
Ljubi milionera
Inače, pevačica Marina Visković već neko vreme uživa u ljubavi sa milionerom sa kojim je proslavila Novu godinu u Dubaiju.
- Udala bih se za nekog milionera, koji nikada nije kući, lakirala nokte, spremačicama držala predavanja o slaganju odeće po boji, išla na pool dance, maltretirala konobare koji nisu preljubazni kada me vide - napisala je ona na Instagramu, a potom otkrila da se ipak šali:
- Šalim se naravno, ja sam umetnička duša cela tako da bilo šta što ima veze sa tim i psihologija naravno je moja ljubav.
