Slušaj vest

Zdravstveno stanje Marina Visković poslednjih dana zabrinulo je njene fanove, nakon što je pevačica otvoreno govorila o bolovima koje trpi i problemima sa rukom.

Marina je već neko vreme javno isticala da oseća jake bolove u telu, kao i da ne oseća celu ruku, zbog čega je potražila stručnu pomoć.

Sada se pevačica ponovo oglasila i donela važnu odluku:

Marina Visković Foto: ATA images

- Sinoć nam je bilo prelepo, ali ja moram poslušati svoje telo i uzeti predah. Nije moguće nastupati u ovakvom stanju. Družimo se krajem meseca, nadam se - napisala je Marina.

Njena poruka izazvala je brojne reakcije podrške, a fanovi su joj poručili da je zdravlje na prvom mestu i da će je sačekati kada bude spremna da se vrati na scenu.

Ljubi milionera

Inače, pevačica Marina Visković već neko vreme uživa u ljubavi sa milionerom sa kojim je proslavila Novu godinu u Dubaiju.

Pevačica Marina Visković nedavno je prvi put pokazala lice svog dečka milionera, kojeg je do tada uspešno skrivala od očiju javnosti. Foto: Printscreen, Privatna Arhiva

- Udala bih se za nekog milionera, koji nikada nije kući, lakirala nokte, spremačicama držala predavanja o slaganju odeće po boji, išla na pool dance, maltretirala konobare koji nisu preljubazni kada me vide - napisala je ona na Instagramu, a potom otkrila da se ipak šali:

- Šalim se naravno, ja sam umetnička duša cela tako da bilo šta što ima veze sa tim i psihologija naravno je moja ljubav.

Ne propustiteStars"DAJEMO SVE OD SEBE DA BUDEM OKEJ" Marina Visković se oglasila iz bolničkog kreveta
agal1873.jpg
Stars"NE OSEĆAM CELU RUKU, IŠLA SAM KOD SVIH MOGUĆIH DOKTORA" Pevačica prolazi kroz agoniju: Cela sam mokra, ovo je strašno
screenshot-20240512-165606.jpg
StarsMARINA VISKOVIĆ SATE PROVELA U BOLNICI: Pevačica dugo trpi nesnosne bolove: Ove probleme ima
Marina Visković
Stars"ODUZELA MI SE CELA STRANA" Marina Visković zabrinula fanove, pa otkrila sa kojim problemom se suočava: Bol jednostavno ne prestaje...
Marina Visković

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

31.01.2026. STARS EP583 PGM Izvor: Kurir TV