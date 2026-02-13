POSLE ASMINA CVETA! Staniju imućni partner želi da je ženi, evo šta rade na Bahamima (FOTO)
Starleta Stanija Dobrojević ovih dana uživa na Bahamima odakle se oglašava.
Stanija na egzotičnim ostrvima ne uživa sama već u društvu - i to navodno imućnog muškarca. Sada je pokazala kako provode vreme zajedno i šta rade te je okačila neke trenutke na Instagramu.
Stanija je trčala na plaži u patikama, a nikome nije promaklo koliko je zgodna. Ispod trenerki nije nosila brus.
Pre ovoga je pokazala i idilične prizore, te nema sumnje da bi mnogi voleli da su na njenom mestu.
"Želi ozbiljnu vezu i brak"
- Stanija je nedavno uplovila u vezu sa muškarcem koji je stariji od nje pet godina, a vlasnik je lanca hotela i poseduje više zgrada širom Amerike. Prilikom upoznavanja, rekao joj je da sa njom želi ozbiljnu vezu i brak. Iako je u početku od nje tražio da promeni veru, sada to više ne spominje. Bitno mu je da je uz nju, i ništa mu drugo nije važno - ispričao je dobro obavešten izvor.
- Otputovali su privatnim avionom, a galantni Stanijin izabranik je zakupio jedan deo hotela i plažu gde će boraviti samo oni. Stanija je povela i fotografa, šminkera, frizera, dve drugarice koje su ujedno i modeli, kao i ženu koja je njena desna ruka u poslu. Njemu to nije predstavljalo nikakav problem jer je imućan, bitno mu je samo da je pored Stanije i da ona shvati koliko je on ozbiljan u nameri da za nju sve uradi. Na raspolaganju imaju i privatno obezbeđenje, dva kuvara koji im svakodnevno pripremaju ukusnu hranu, ali i koktele, šejkove... Niko ne može ni da pretpostavi koliko je novca iskeširao za to sve - ispričao je izvor blizak starleti za "Informer".
Prema rečima izvora, Stanijin dečko je čak i na Bahamima obasipa skupim poklonima:
- Stanijin dečko je za sve njene saradnike i nju organizovao večeru na plaži, a tom prilikom joj je uručio dijamantske minđuše koje joj je kupio, a koje su je oduševile. Rekao joj je da je to samo mali znak pažnje. Nakon toga su nazdravljali šampanjcem do duboko u noć.
