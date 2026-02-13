Slušaj vest

Starleta Stanija Dobrojević ovih dana uživa na Bahamima odakle se oglašava.

Stanija na egzotičnim ostrvima ne uživa sama već u društvu - i to navodno imućnog muškarca. Sada je pokazala kako provode vreme zajedno i šta rade te je okačila neke trenutke na Instagramu.

Stanija je trčala na plaži u patikama, a nikome nije promaklo koliko je zgodna. Ispod trenerki nije nosila brus.

Pre ovoga je pokazala i idilične prizore, te nema sumnje da bi mnogi voleli da su na njenom mestu.

"Želi ozbiljnu vezu i brak"

- Stanija je nedavno uplovila u vezu sa muškarcem koji je stariji od nje pet godina, a vlasnik je lanca hotela i poseduje više zgrada širom Amerike. Prilikom upoznavanja, rekao joj je da sa njom želi ozbiljnu vezu i brak. Iako je u početku od nje tražio da promeni veru, sada to više ne spominje. Bitno mu je da je uz nju, i ništa mu drugo nije važno - ispričao je dobro obavešten izvor.

- Otputovali su privatnim avionom, a galantni Stanijin izabranik je zakupio jedan deo hotela i plažu gde će boraviti samo oni. Stanija je povela i fotografa, šminkera, frizera, dve drugarice koje su ujedno i modeli, kao i ženu koja je njena desna ruka u poslu. Njemu to nije predstavljalo nikakav problem jer je imućan, bitno mu je samo da je pored Stanije i da ona shvati koliko je on ozbiljan u nameri da za nju sve uradi. Na raspolaganju imaju i privatno obezbeđenje, dva kuvara koji im svakodnevno pripremaju ukusnu hranu, ali i koktele, šejkove... Niko ne može ni da pretpostavi koliko je novca iskeširao za to sve - ispričao je izvor blizak starleti za "Informer".

Prema rečima izvora, Stanijin dečko je čak i na Bahamima obasipa skupim poklonima:

- Stanijin dečko je za sve njene saradnike i nju organizovao večeru na plaži, a tom prilikom joj je uručio dijamantske minđuše koje joj je kupio, a koje su je oduševile. Rekao joj je da je to samo mali znak pažnje. Nakon toga su nazdravljali šampanjcem do duboko u noć.

