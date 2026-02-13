Slušaj vest

- Ja sam ipak njegov stariji brat. On je meni jedan od najvažnijih ljudi. Naravno da ja ne mogu da utičem na njegov izbor, to je istina, ali ja analiziram na osnovu onoga što sam gledao. Neke uvrede, neki postupci njeni, nikada ne mogu da se zaborave. Želim da probudim negde svest o tome - kazao je Miki.

- Miki, mnoge čudi da dečko poput tebe koji je vaspitavan da bude skroman, govori o nekretninama i nekim drugim stvarima - kazao je Milan Milošević.

- Nisam ja to potencirao. Što se tiče nekih mojih teških reči, ja to kad uđem u crveno kažem. Kada je reč o mom bratu, želim mu sve najbolje i moje mišljenje mi niko neće menjati - rekao je Miki.

"Miki se totalno izgubio"

Podsetimo, Miki smatra da je njegov brat još uvek nezreo, te da Ena nije za njega, pa je ponizio, što je Peja juče prokomentarisao.

- Mislim da se totalno izgubio u proteklih par nedelja, ne zna šta priča. Miki je gledao mene i Enu prošle sezone Elite i nema neke šire vidike što se tiče našeg života van rijalitija. Miki mene voli i gleda me kao malog brata i zauvek ću ostati neko ko je klinac za njega. Mi svadbu još nismo planirali, a ni dete. Dragi Bog će reći kad će to biti - počeo je Peja priču.

Navodi da je Miki dužan da poštuje njega i njegov izbor, koliko god da mu se ne dopada.

- Miki je malo povukao na Hasana i priča neke stvari koje nisu za javnost, srčan je. Što se tiče mišljenja o Eni, ja sam znao da Miki nema lepo mišljenje o njoj, ali treba da poštuje svog brata. Nisu imala ni njegova deca lepo mišljenje o Eni, ali kad su je upoznali i videli njene vrline napolju, obožavaju je. Na klipu su Asmin, Janjuš i Miki, gde vidimo da Asmin komentariše nešto da sam ja mlad, a napravio je dete Aneli posle prvog ili drugog viđenja - kazao je Jovan Pejić za Pink.

Peja poručio: "Majka može da radi šta god želi"

Peja je spomenuo i Mikijevu zabrinutost zbog toga što će njihova majka, pevačica Zlata Petrović, svoj stan dati upravo njemu i Eni.

- Majka je ta koja se borila za nas sve i na njoj je odluka ko će šta dobiti. Ona može to sve da proda što je zaradila i da ode u Dunav da baci sve, to je njena stvar. Majka nas nije nikad razdvajala i Miki i ja nikad nismo imali problem što se tiše nekretnina. Miki ima ispran mozak sad trenutno i misli da će sve napolju propasti i srušiti se. Što se tiče snimaka što je video, on meni to nikad nije rekao, tako da mislim da je to čista laž. Ena je stvarno predivna i svi mogu da pogledaju naše klipove sa Tajlanda, gde se vidi kako smo se proveli i uživali na lep način. Miki je rekao da na Tajlandu ima trandži, da ćemo praviti tamo svadbu sa njima, on ni ne zna niti je video kako smo mi uživali - objašnjava Peja.

