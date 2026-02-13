Slušaj vest

Političar Čedomir Jovanović i njegov dugogodišnji prijatelj i cimer Aleksandar Kos neguju blizak odnos koji već neko vreme privlači pažnju javnosti.

Nakon razvoda od supruge Jelene, Jovanović danas deli dom sa Kosom, koji mu je ujedno i velika životna podrška. Njih dvojica su sada pokazali kako provode zajedničke trenutke u kućnoj atmosferi, otkrivajući delić svakodnevice iza zatvorenih vrata.

Aca i Čeda su ostali budni do kasno u noć, pa pokazali da i tada vole da naprave dobru zakusku.

Aca je potom pokazao u klipu svog prijatelja kako kuva pasulj, napisavši:

- Kod nas više ne postoji noć, dok svi spavaju on "zoomuje" po Singapuru, kad Singapur spava on "vileni" sa pasuljem koji mirisom zavodi kao sirene pesmom... Borio sam se, ali je borba bila neravnopravna, ovog puta se tokom ručka sluša njegova muzika... Pasulj sa Nikom Kejvom nema konkurenciju... Zauvek! - napisao je Kos.

Oni su imali zanimljivu konverzaciju. Dok je Aca sa uživanjem posmatrao pripremljeni ručak pevajući stihove Cecine pesme "Grome moj", ističući koliko voli folk divu, Čeda je pustio u pozadini čuvenu muzičku zvezdu Nika Kejva, pozivajući svog prijatelja da mu odu na koncert.

"Aca mi je ceo život tu"

Podsetimo, političar je na pitanje da li se seća kada je i kako upoznao Kosa, za kog govori da mu je najveća životna podrška, kaže:

- Na to pitanje mogu da odgovorim samo ako me pitaš kada si se upoznao sa Jelenom, to pamtim, to je 1998. godine bilo na splavu na Savi, bila je neka žurka... Vratili smo se sa svetskog prvenstva u basketu, tad sam je sreo. To pamtim, a Aca mi je ceo život tu - rekao je Čeda, a na pitanje da on i Aca vuku korene iz istog mesta, političar je objasnio:

- Moja majka je iz tog mesta, ona je tu rođena, takav je bio život. Tu je rođena, a odrasla razbacana po toj zemlji posle rata... Proveo sam najlepše godine svog detinsjtva u tom kraju, među tim ljudima, a onda me sve odvuklo na neku drugu stranu. Prošlo je vreme, sada tamo stoje prazne kuće prepune mojih fotografija, stvari koje sam skupljao tu. Kroz sve to što mi on znači u životu, nekako sam se i tamo vratio - rekao je Jovanović u emisiji "Amidži šou".

